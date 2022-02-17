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"Днепропетровскгаз": в Образовательном пространстве РГК прошли обучение более 3 тысяч специалистов

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Днепропетровская область, Четверг 17 февраля 2022 12:38
"Днепропетровскгаз": в Образовательном пространстве РГК прошли обучение более 3 тысяч специалистов Фото: Образовательное пространство РГК (пресс-служба "Днепропетровскгаза")
Автор: Мария Тарарыева

Год назад АО "Днепропетровскгаз" открыл четвертое в Украине Образовательное пространство под брендом РГК. За это время там прошли обучение более 3 тысяч сотрудников и представителей других газораспределительных компаний.

Об этом сообщает пресс-служба "Днепропетровскгаза".

"Эта современная платформа была создана для профессиональной учебы и развития сотрудников, повышения их квалификации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что за 12 месяцев работы Образовательного пространства "Днепропетровскгаза" было проведено 200 тренингов по 38 темам. Девять сертифицированных тренеров обучают специалистов всех служб АДС, ЭХЗ, ГЭС, сварщиков и групп ГРП/ШГРП компании.

"Основным капиталом любой компании являются люди, поэтому мы всегда были заинтересованы в высококвалифицированных специалистах. Благодаря функционированию Образовательного пространства РГК, более 3 тысяч работников Днепропетровскгаза и представителей других газораспределительных компаний получили обучение у нас", - отметил начальник управления по персоналу АО "Днепропетровскгаз" Анатолий Москвичев.

В РГК Образовательном пространстве обустроены теоретический и практический классы. В практическом классе собрано более 100 образцов современного оборудования производства RGC Production, используемого на газораспределительных сетях Украины, а также от мировых производителей.

"Например, образцы ШГРП, газовые котлы, счетчики и т.п. Все они подключены к коммуникациям и являются действующими, что особенно актуально – процесс обучения максимально приближен к реальным условиям", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что при обучении специалистов используются современные технологии. Обучение с VR-тренажером для газовиков проходит так же, как в реальном ГРП: все узлы, детали объекта и необходимые для работы инструменты.

"За год в Образовательном пространстве состоялись две встречи с партнерами из Турции с участием специалистов газораспределительных компаний из Кривого Рога, Запорожья и Николаева. Стороны обсудили алгоритмы работы с энергоэффективным газовым оборудованием, турецкие тренеры провели тренинг по сварке труб из полиэтилена с помощью фитингов, а также представили газовые котлы собственного производства", - говорится в сообщении.

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Днепропетровская область Газ
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