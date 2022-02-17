ru ua
Чт, 17 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Дніпропетровськгаз": в Освітньому просторі РГК пройшли навчання понад 3 тисячі фахівців

Новость на русском →
Дніпропетровська область, Четвер 17 лютого 2022 12:38
"Дніпропетровськгаз": в Освітньому просторі РГК пройшли навчання понад 3 тисячі фахівців Фото: Освітній простір РГК (прес-служба "Дніпропетровськгазу")
Автор: Марія Тарариєва

Рік тому АТ "Дніпропетровськгаз" відкрив четвертий в Україні Освітній простір під брендом РГК. За цей час там пройшли навчання понад 3 тисячі співробітників і представників інших газорозподільних компаній.

Про це повідомляє прес-служба "Дніпропетровськгазу".

"Ця сучасна платформа була створена для професійного навчання і розвитку співробітників, підвищення їх кваліфікації", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що за 12 місяців роботи Освітнього простору "Дніпропетровськгазу" було проведено 200 тренінгів з 38 тем. Дев'ять сертифікованих тренерів навчають фахівців усіх служб АДС, ЕХЗ, ГЕС, зварювальників та груп ГРП/ШГРП компанії.

"Основним капіталом будь-якої компанії є люди, тому ми завжди були зацікавлені у висококваліфікованих фахівцях. Завдяки функціонуванню освітнього простору РГК, більше 3 тисяч працівників Дніпропетровськгазу та представників інших газорозподільних компаній отримали навчання у нас", - зазначив начальник управління з персоналу АТ "Дніпропетровськгаз" Анатолій Москвичев.

У РГК Освітньому просторі облаштовані теоретичний і практичний класи. У практичному класі зібрано понад 100 зразків сучасного обладнання виробництва RGC Production, що використовується на газорозподільних мережах України, а також від світових виробників.

"Наприклад, зразки ШГРП, газові котли, лічильники і т.п. всі вони підключені до комунікацій і є діючими, що особливо актуально – процес навчання максимально наближений до реальних умов", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що при навчанні фахівців використовуються сучасні технології. Навчання з VR-тренажером для газовиків проходить так само, як в реальному ГРП: всі вузли, деталі об'єкта і необхідні для роботи інструменти.

"За рік в Освітньому просторі відбулися дві зустрічі з партнерами з Туреччини за участю фахівців газорозподільних компаній з Кривого Рогу, Запоріжжя та Миколаєва. Сторони обговорили алгоритми роботи з енергоефективним газовим обладнанням, турецькі тренери провели тренінг зі зварювання труб з поліетилену за допомогою фітингів, а також представили газові котли власного виробництва", - йдеться в повідомленні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Газ
NEWS
Не тільки Росія не хоче, щоб Україна вступила до НАТО, - Зеленський
Не тільки Росія не хоче, щоб Україна вступила до НАТО, - Зеленський
DAILY
Олексій Резніков: Мета Кремля – не Україна, вони хочуть, щоб світу стало страшно
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Олексій Резніков: Мета Кремля – не Україна, вони хочуть, щоб світу стало страшно