"Дніпропетровськгаз": в Освітньому просторі РГК пройшли навчання понад 3 тисячі фахівців

Рік тому АТ "Дніпропетровськгаз" відкрив четвертий в Україні Освітній простір під брендом РГК. За цей час там пройшли навчання понад 3 тисячі співробітників і представників інших газорозподільних компаній.

"Ця сучасна платформа була створена для професійного навчання і розвитку співробітників, підвищення їх кваліфікації", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що за 12 місяців роботи Освітнього простору "Дніпропетровськгазу" було проведено 200 тренінгів з 38 тем. Дев'ять сертифікованих тренерів навчають фахівців усіх служб АДС, ЕХЗ, ГЕС, зварювальників та груп ГРП/ШГРП компанії.

"Основним капіталом будь-якої компанії є люди, тому ми завжди були зацікавлені у висококваліфікованих фахівцях. Завдяки функціонуванню освітнього простору РГК, більше 3 тисяч працівників Дніпропетровськгазу та представників інших газорозподільних компаній отримали навчання у нас", - зазначив начальник управління з персоналу АТ "Дніпропетровськгаз" Анатолій Москвичев.

У РГК Освітньому просторі облаштовані теоретичний і практичний класи. У практичному класі зібрано понад 100 зразків сучасного обладнання виробництва RGC Production, що використовується на газорозподільних мережах України, а також від світових виробників.

"Наприклад, зразки ШГРП, газові котли, лічильники і т.п. всі вони підключені до комунікацій і є діючими, що особливо актуально – процес навчання максимально наближений до реальних умов", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що при навчанні фахівців використовуються сучасні технології. Навчання з VR-тренажером для газовиків проходить так само, як в реальному ГРП: всі вузли, деталі об'єкта і необхідні для роботи інструменти.

"За рік в Освітньому просторі відбулися дві зустрічі з партнерами з Туреччини за участю фахівців газорозподільних компаній з Кривого Рогу, Запоріжжя та Миколаєва. Сторони обговорили алгоритми роботи з енергоефективним газовим обладнанням, турецькі тренери провели тренінг зі зварювання труб з поліетилену за допомогою фітингів, а також представили газові котли власного виробництва", - йдеться в повідомленні.