"Днепропетровскгаз" из-за неплатежей ограничивает газораспределение на "Днепроазот"

Газовая труба (kmu.gov.ua)

По состоянию на январь 2021 года долг АО "Днепроазот" за распределение газа перед АО "Днепропетровскгаз" превысил 200 млн гривен. Сумма этой задолженности превышает платежи за доставку газа всех потребителей Днепропетровской области и создает угрозу стабильности газоснабжения региона.

Об этом сообщает пресс-служба "Днепропетровскгаза".

"Днепроазот" в январе 2021 года в установленный срок не оплатил услуги "Днепропетровскгаза" по распределению газа на предприятие. До этого "Днепроазот" с осени 2020 года уклонялся от оплаты услуг Оператора ГРМ. В результате общая сумма задолженности этой компании за полученные услуги распределения газа превысила 200 млн гривен", - говорится в сообщении.

Указанный долг превышает платежи за доставку газа всех остальных клиентов "Днепропетровскгаза". В "Днепропетровскгазе" отметили, что такие масштабы уклонения от оплаты услуг Оператора ГРМ провоцируют накопление задолженности по всей цепочке доставки газа, в том числе и перед Оператором ГТСУ.

В связи с хроническим нарушением "Днепроазотом" договорных отношений, "Днепропетровскгаз" начал процедуру ограничения (прекращения) распределения газа. Предприятие было уведомлено, что 18 января 2021 года начнется первый этап ограничения газоснабжения.

"Для уклонения от оплаты за распределение газа "Днепроазот" активно использовал юридические механизмы. Вместе с тем в области были проведены акции с призывом к населению не оплачивать счета за газ и его доставку. Однако благодаря конструктивной позиции потребителей газа Днепропетровской области их уровень расчетов за доставку составляет 98%, что позволяет удерживать стабильной ситуацию с газоснабжением области", - говорится в сообщении.

После того, как "Днепропетровскгаз" приступил к законной процедуре ограничения (прекращения) газораспределения, такие предприятия-должники как АО "Никопольский завод ферросплавов" и АО "Марганецкий ГОК" полностью выполнили свои финансовые обязательства и погасили задолженность за услуги распределения газа.