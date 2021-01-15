"Дніпропетровськгаз" через неплатежі обмежує газорозподіл на "Дніпроазот"

Газова труба (kmu.gov.ua)

Станом на січень 2021 року борг АТ "Дніпроазот" за розподіл газу перед АТ "Дніпропетровськгаз" перевищив 200 млн гривень. Сума цієї заборгованості перевищує платежі за доставку газу для всіх споживачів Дніпропетровської області і створює загрозу стабільності газопостачання регіону.

Про це повідомляє прес-служба "Дніпропетровськгазу".

"Дніпроазот" у січні 2021 року в установлений строк не оплатив послуги "Дніпропетровськгазу" за розподілом газу на підприємство. До цього "Дніпроазот" з осені 2020 року ухилявся від оплати послуг Оператора ГРМ. В результаті загальна сума заборгованості цієї компанії за отримані послуги з розподілу газу перевищила 200 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначений борг перевищує платежі за доставку газу всіх інших клієнтів "Дніпропетровськгазу". У "Дніпропетровськгаз" зазначили, що такі масштаби ухилення від оплати послуг Оператора ГРМ провокують накопичення заборгованості по всьому ланцюжку доставки газу, в тому числі і перед Оператором ДМСУ.

У зв'язку з хронічним порушенням "Дніпроазотом" договірних відносин, "Дніпропетровськгаз" розпочав процедуру обмеження (припинення) розподілу газу. Підприємство було повідомлено, що 18 січня 2021 року розпочнеться перший етап обмеження газопостачання.

"Для ухилення від оплати за розподіл газу "Дніпроазот" активно використовував юридичні механізми. Разом з тим в області були проведені акції із закликом до населення не оплачувати рахунки за газ і його доставку. Однак завдяки конструктивній позиції споживачів газу Дніпропетровської області їх рівень розрахунків за доставку становить 98%, що дозволяє утримувати стабільною ситуацію з газопостачанням області", - йдеться в повідомленні.

Після того, як "Дніпропетровськгаз" приступив до законної процедури обмеження (припинення) газорозподілу, такі підприємства-боржники як АТ "Нікопольський завод феросплавів" та АТ "Марганецький ГЗК" повністю виконали свої фінансові зобов'язання і погасили заборгованість за послуги з розподілу газу.