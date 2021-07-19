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"Днепропетровскгаз" с начала 2021 установил 15 новых ШГРП

Автор: Мария Тарарыева

В течение первого полугодия 2021 года АО "Днепропетровскгаз" установило 15 новых шкафных газорегуляторных пунктов. Современные ШГРП производства завода RGC Production заменили устаревшее и изношено оборудования, отслужившее более 30 лет.

Об этом сообщает пресс-служба "Днепропетровскгаза".

"Новые ШГРП обеспечат стабильную, бесперебойную и безопасную подачу газа 2,5 тысячам клиентов компании в Днепропетровской области. ШГРП оборудованы современной автоматикой и качественными итальянскими регуляторами давления. Данное оснащение снижает и поддерживает постоянное давление газа в сети, независимо от объемов потребления. Обеспечивает корректную и безопасную работу газовых приборов, рассчитанных на потребление природного газа низкого давления. Оборудование на шкафных пунктах не только регулирует уровень давления газа, но и предотвращает его скачки, делает его стабильным 24 часа в сутки 7 дней в неделю", - говорится в сообщении.

Кроме того, фильтры шкафных газорегуляторных пункта очищают голубое топливо перед подачей его потребителям.

"Замену ШГРП компания провела в соответствии с планом развития. Стоимость работ вместе с оборудованием составляет 2,26 млн гривен. Финансируются такие работы именно за счет тарифа на распределение газа. Поэтому от своевременной оплаты услуги доставки газа нашими потребителями зависит содержание газораспределительных сетей и сооружений на них в надлежащем состоянии", - отметил технический директор АО "Днепропетровскгаз" Сергей Бачурин.

В пресс-службе отметили, что к концу 2021 года АО "Днепропетровскгаз" планирует установить еще 164 новых ШГРП. Оборудование будет обеспечивать регулирование подачи газа для 27 тысяч потребителей Днепропетровской области.

"Всего за 2,5 года компания приобрела и установила в зоне лицензионной деятельности 120 шкафных газорегуляторных пунктов производства завода RGC Production", - говорится в сообщении.

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