"Дніпропетровськгаз" з початку 2021 встановив 15 нових ШГРП

"Нові ШГРП забезпечать стабільну, безперебійну і безпечну подачу газу 2,5 тисячам клієнтів компанії в Дніпропетровській області. ШГРП обладнані сучасною автоматикою і якісними італійськими регуляторами тиску. Дане оснащення знижує і підтримує постійний тиск газу в мережі, незалежно від обсягів споживання. Забезпечує коректну і безпечну роботу газових приладів, розрахованих на споживання природного газу низького тиску. Обладнання на шафових пунктах не тільки регулює рівень тиску газу, але і запобігає його стрибкам, робить його стабільним 24 години на добу 7 днів на тиждень", - йдеться в повідомленні.

Крім того, фільтри шафових газорегуляторних пунктів очищають блакитне паливо перед подачею його споживачам.

"Заміну ШГРП компанія провела відповідно до плану розвитку. Вартість робіт разом з обладнанням становить 2,26 млн гривень. Фінансуються такі роботи саме за рахунок тарифу на розподіл газу. Тому від своєчасної оплати послуги доставки газу нашими споживачами залежить утримання газорозподільних мереж і споруд на них у належному стані", - зазначив технічний директор АТ "Дніпропетровськгаз" Сергій Бачурін.

У прес-службі зазначили, що до кінця 2021 року АТ "Дніпропетровськгаз" планує встановити ще 164 нових ШГРП. Обладнання забезпечуватиме регулювання подачі газу для 27 тисяч споживачів Дніпропетровської області.

"Всього за 2,5 роки компанія придбала і встановила в зоні ліцензійної діяльності 120 шафових газорегуляторних пунктів виробництва заводу RGC Production", - йдеться в повідомленні.