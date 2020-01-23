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"Днепропетровскгаз": клиенты компании будут платить за доставку отдельно

Новости » Энергетика     23.01.2020 - 14:51
"Днепропетровскгаз": клиенты компании будут платить за доставку отдельно
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Ранее стоимость доставки газа указывалась отдельной строкой в общем счете

НКРЭКУ 24 декабря 2019 года изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. С января 2020 года стоимость услуги по доставке газа исключена из общего счета за газ и выставлена отдельным платежом. Об этом сообщает пресс-служба АО "Днепропетровскгаз".

Потребители газа "Днепропетровскгазу" уже в январе получат два счета: оплата за газ одной компании, а за его доставку - другой. Таким образом, потребители газа смогут увидеть, кому и за какие услуги они платят деньги. Ранее стоимость доставки газа указывалась отдельной строкой в общем счете. Разделение платежек состоится для потребителей всей страны.

"Стоимость услуг доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Размер платы зависит от объемов потребления. За основу берется объем потребления газа в течение "газового года". Газовый год - это промежуток времени с 1 октября по 30 сентября. Ежемесячный платеж за доставку газа рассчитывается так: сумма кубов газа, потребленного за газовый год, умножается на тариф на доставку. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года. Действующий тариф на распределение (доставку) для АО "Днепропетровскгаз" с 1 января 2020 года составляет 1,25 гривен (с НДС)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что потребители могут платить за доставку одним платежом за квартал или полгода. Таким образом они уменьшат свои расходы на комиссии при проведении платежей. Это актуально для потребителей с газовой плитой или плитой и колонкой, которые потребляют мало газа. По словам пресс-службы, для потребителей, которые используют много газа - свои преимущества. Потребители, которые используют большую часть газа зимой, смогут снизить нагрузку на семейный бюджет.

"По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, 27% потребителей платят в отопительный сезон более 2000 гривен в месяц за потребленный газ. Благодаря, новой системе тарифов, они смогут уменьшить расходы. Ведь стоимость доставки газа, они будут платить в течение года равными частями", - говорится в сообщении.

Распределение газа будет оплачиваться отдельным счетом, - "Ровногаз"
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