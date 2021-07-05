"Днепропетровскгаз" инвестировал в газораспределительную систему более 118 млн гривен

В течение 2018-2020 годов, компания "Днепропетровскгаз" инвестировала в газораспределительные сети области 118,3 млн гривен. Однако этих средств недостаточно для редизайна газовых сетей Днепропетровской области.

"Размер и направления инвестиций в газораспределительную систему Днепропетровской области в год утверждает НКРЭКУ. Все средства, определенные в тарифе на распределение, инвестируются в государственные сети в полном объеме. Осуществление инвестиций неуклонно контролируется регулятором. Однако, действующий тариф на распределение газа не позволяет осуществить полноценную модернизацию сетей. Комплексное обновление системы важно не только с точки зрения безопасности, но и позволяет уменьшить расходы технологического газа, то есть в долгосрочной перспективе уменьшает нагрузку на потребителей газа", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, за последние три года АО "Днепропетровскгаз" осуществило реконструкцию более 6 км газопроводов, заменило 55 отключающих устройств, закольцевало 950 м газовых сетей на сумму более 5 млн гривен. Выполнена замена 185 устаревших ШГРП на современные и надежные производства RGC Production. Также для более 68 тысяч потребителей было бесплатно проведена очередная государственную поверку счетчиков газа.

"В этом году специалисты "Днепропетровскгаза" заменят 31 ГРП и 96 ШГРП, а также 33 станций катодной защиты сетей от коррозии, - говорит технический директор Сергей Бачурин. - Вместе с тем, произойдет замена счетчиков в 6,4 тысяч клиентов. Также в наших неотложных планах - замена устаревших домовых регуляторов давления в 133 потребителей из частных домов на новые современные комбинированные регуляторы (КБРД). Почти 4 млн гривен запланировано на кольцевание газопроводов, замену поврежденных участков газопроводов и замену задвижек".

АО "Днепропетровскгаз" осуществляет инвестиции в газовые сети области за счет средств, которые оплачиваются за распределение природного газа. Компания призывает потребителей рассчитываться за распределение газа вовремя, чтобы редизайн газовых сетей был выполнен с соблюдением сроков.