"Дніпропетровськгаз" інвестував у газорозподільну систему понад 118 млн гривень

Протягом 2018-2020 років, компанія "Дніпропетровськгаз" інвестувала в газорозподільні мережі області 118,3 млн гривень. Однак цих коштів недостатньо для редизайну газових мереж Дніпропетровської області.

"Розмір і напрямки інвестицій в газорозподільну систему Дніпропетровської області на рік затверджує НКРЭКУ. Всі кошти, визначені в тарифі на розподіл, інвестуються в державні мережі в повному обсязі. Здійснення інвестицій неухильно контролюється регулятором. Однак, діючий тариф на розподіл газу не дозволяє здійснити повноцінну модернізацію мереж. Комплексне оновлення системи важливо не тільки з точки зору безпеки, але і дозволяє зменшити витрати технологічного газу, тобто в довгостроковій перспективі зменшує навантаження на споживачів газу", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, за останні три роки АТ "Дніпропетровськгаз" здійснило реконструкцію понад 6 км газопроводів, замінило 55 відключаючих пристроїв, закільцювало 950 м газових мереж на суму понад 5 млн гривень. Виконано заміну 185 застарілих ШГРП на сучасні та надійні виробництва RGC Production. Також для понад 68 тисяч споживачів було безкоштовно проведено чергову державну повірку лічильників газу.

"Цього року фахівці "Дніпропетровськгазу" замінять 31 ГРП і 96 ШГРП, а також 33 станцій катодного захисту мереж від корозії, - говорить технічний директор Сергій Бачурін. - Разом з тим, відбудеться заміна лічильників у 6,4 тисяч клієнтів. Також в наших невідкладних планах - заміна застарілих будинкових регуляторів тиску в 133 споживачів з приватних будинків на нові сучасні комбіновані регулятори (КБРД). Майже 4 млн гривень заплановано на кільцювання газопроводів, заміну пошкоджених ділянок газопроводів і заміну засувок".

АТ "Дніпропетровськгаз" здійснює інвестиції в газові мережі області за рахунок коштів, які оплачуються за розподіл природного газу. Компанія закликає споживачів розраховуватися за розподіл газу вчасно, щоб редизайн газових мереж був виконаний з дотриманням термінів.