ru ua
Пт, 05 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

"Днепропетровскгаз": 20 тысяч потребителей заказали техобслуживание сетей

Новина українською →
Днепропетровская область, Пятница 05 ноября 2021 14:35
"Днепропетровскгаз": 20 тысяч потребителей заказали техобслуживание сетей Газовый вентиль (dtek.com)
Автор: Мария Тарарыева

С начала 2021 года АО "Днепропетровскгаз" заключило почти 20 тысяч договоров с клиентами о предоставлении услуги по техническому обслуживанию внутридомовых газовых сетей. Услуга предусматривает обследование внутренней газовой системы для безопасного использования и предотвращения возникновения аварийных ситуаций.

Об этом сообщает пресс-служба "Днепропетровскгаза".

"Утечки газа именно на внутренних сетях являются причиной вызовов на аварийную службу 104. Специалисты Днепропетровскгаза обращают внимание на то, что отсутствие своевременного обслуживания и диагностики газовых сетей как в многоэтажках, так и в частных домах приводит к их аварийности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для предотвращения неисправности и безопасного потребления газа, необходимо своевременно заключать договоры на техническое обслуживание. Специальное и регулярное обслуживание внутренних сетей гарантирует безопасное пользование природным газом.

"Заключив договор с АО "Днепропетровскгаз" клиенты получат профессиональное обследование внутридомовой газовой сети относительно возможных утечек газа, контроль плотности соединений газопроводов, устранение утечек на муфтовых соединениях, проверку работоспособности и смазку запорных устройств, установленных на газопроводах и т.д. специалисты компании работают с современным специализированным оборудованием и устраняют утечки газа", - отмечает директор по капитальному строительству "Днепропетровскгаза" Максим Бойко.

По словам пресс-службы, выполнять техническое обслуживание имеет право выбранная собственником или балансодержателем компания, которая имеет все необходимые разрешения на работу повышенной опасности и эксплуатацию машин, механизмов и оборудования. Кроме того, необходима соответствующая материально-техническая база и профессиональный персонал.

Для получения консультаций или заключения договора с газораспределительной компанией потребители природного газа Днепропетровской области могут обращаться в ближайшее 104.ua Клиентское пространство.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Газ
NEWS
Часть украинцев с понедельника могут остаться без работы: кого и за что будут отстранять
Часть украинцев с понедельника могут остаться без работы: кого и за что будут отстранять
DAILY
Экономика коронавируса. Как пандемия влияет на рынок вакцин
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Экономика коронавируса. Как пандемия влияет на рынок вакцин