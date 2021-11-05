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"Дніпропетровськгаз": 20 тисяч споживачів замовили техобслуговування мереж

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Дніпропетровська область, П'ятниця 05 листопада 2021 14:35
"Дніпропетровськгаз": 20 тисяч споживачів замовили техобслуговування мереж Газовий вентиль (dtek.com)
Автор: Марія Тарариєва

З початку 2021 року АТ "Дніпропетровськгаз" уклало майже 20 тисяч договорів з клієнтами про надання послуги з технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Послуга передбачає обстеження внутрішньої газової системи для безпечного використання та запобігання виникненню аварійних ситуацій.

Про це повідомляє прес-служба "Дніпропетровськгазу".

"Витоки газу саме на внутрішніх мережах є причиною викликів на аварійну службу 104. Фахівці "Дніпропетровськгазу" звертають увагу на те, що відсутність своєчасного обслуговування і діагностики газових мереж як в багатоповерхівках, так і в приватних будинках призводить до їх аварійності", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що для запобігання несправності та безпечного споживання газу, необхідно своєчасно укладати договори на технічне обслуговування. Спеціальне і регулярне обслуговування внутрішніх мереж гарантує безпечне користування природним газом.

"Уклавши договір з АТ "Дніпропетровськгаз" клієнти отримають професійне обстеження внутрішньобудинкової газової мережі щодо можливих витоків газу, контроль щільності з'єднань газопроводів, усунення витоків на муфтових з'єднаннях, перевірку працездатності і мастило запірних пристроїв, встановлених на газопроводах і т.д. фахівці компанії працюють з сучасним спеціалізованим обладнанням і усувають витоки газу", - зазначає директор з капітального будівництва "Дніпропетровськгазу" Максим Бойко.

За словами прес-служби, виконувати технічне обслуговування має право обрана власником або балансоутримувачем компанія, яка має всі необхідні дозволи на роботу підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, механізмів та обладнання. Крім того, необхідна відповідна матеріально-технічна база і професійний персонал.

Для отримання консультацій або укладення договору з газорозподільною компанією споживачі природного газу Дніпропетровської області можуть звертатися до найближчого 104.ua Клієнтського простору.

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