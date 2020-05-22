Днепропетровская и Полтавская области просят разрешить ослабить карантин

Руководство Днепропетровской и Полтавской областных государственных администраций обратились к Министерству здравоохранения с просьбой разрешить начать второй этап ослабления карантина. Обе области не попали в список Минздрава из-за недостаточного количества проведенных тестов на коронавирус.

Об этом сообщили в пресс-службах Днепропетровской и Полтавской ОГА.

По данным Минздрава, в Днепропетровской области за последние 7 дней было проведено 7,1 тестов на 100 тысяч населений, в Полтавской области - 7,32. Для соответствия критериям необходимо иметь показатель в 12 и более проводимых тестов.

По словам главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко, на количество проведенных тестов в области повлияло небольшое количество контактных лиц, а также проверки на лаборатории со стороны комиссии Центра общественного здоровья.

"Мы уже начали переговоры с Минздравом, чтобы там пересмотрели показатель охвата тестирований. Чтобы область быстрее перешла к следующему этапу ослабления карантина, в частности, восстановление работы транспорта в обычном режиме. Этого требуют наши жители. К тому же, эпидемическая ситуация в регионе стабильная", - сказал Бондаренко.

В Полтавской области также отметили, что меньшее от необходимого количество тестирований связано с эпидемиологической ситуацией.

"Уменьшение количества тестов в области объективное. В течение последних нескольких дней фиксируем ноль или один новый случай в сутки. Тестировать людей безосновательно мы не имеем права. Эта процедура осуществляется в соответствии с нормативными актами Минздрава, где предусмотрены требования, согласно которым нужно проводить тестирование. Мы их соблюдаем. Свою позицию аргументировали министерству и там согласились, что должны предоставить нам дополнительные разъяснения, каким образом должны действовать, учитывая нашу нынешнюю положительную динамику", - сказал глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

Напомним, 22 мая начался второй этап ослабления карантина в Украине. В частности, на данном этапе разрешат работу общественного транспорта, отелей, а также проведение спортивных мероприятий без зрителей. Также с 25 мая должны открыться детские сады и метро.

При этом по данным Минздрава ко второму этапу готовы лишь 13 областей. Еще 11 регионов и Киев не попали в список.