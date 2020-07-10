Днепропетровская ОГА передала Ярославскому землю под строительство нового терминала аэропорта

Фото: во время подписания договора в ДнепрОГА (пресс-служба)

Проект строительства нового аэропорта в Днепре реализуется в формате частно-государственного партнерства

Оператору реконструкции Международного аэропорта Днепропетровск, компании "НС-Днепр" из группы DCH Александра Ярославского, официально выделили землю под строительство нового аэровокзального комплекса - 6 участков общей площадью 7,6 га.

Об этом сообщает пресс-служба компании, комментируя договор, который сегодня, 10 июля, подписал губернатор области Александр Бондаренко.

"Подписали важный документ, который позволяет нам двигаться дальше в подготовке к строительству, чтобы уже осенью начать работы. Мы работаем над тем, чтобы этот аэропорт был лучшим в Украине. В строительстве используем современные технологии. Терминал будет легким и "воздушным", с большим количеством стекла, мягким дизайном", - сообщил гендиректор Международного аэропорта "Харьков", который руководит проектной группой по строительству Международного аэропорта "Днепр" Владимир Васильченко.

Как известно, проект строительства нового аэропорта в Днепре реализуется в формате частно-государственного партнерства. За счет бюджетных средств будет профинансировано строительство находящейся современной взлетно-посадочной полосы длиной 3200 м.

Группа DCH Александра Ярославского занимается строительством современного аэровокзального комплекса.

"Инвестор будет строить терминал и сопутствующую инфраструктуру. Подписанный договор – это еще и инвестиционное обязательство компании DCH трудоустроить определенное количество людей и платить налоги именно местной громаде", - заявил глава Днепропетровской областной государственной администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что владелец группы DCH Александр Ярославский планирует инвестировать в строительство нового терминального комплекса Международного аэропорта "Днепр" $ 70-80 млн.

Международный аэропорт "Днепр" в прошлом году отметил свое 75-летие, степень конструктивного износа его зданий достигает 50%. Последняя реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта, являющейся стратегическим объектом государственной собственности, проводилась около 30 лет тому назад.

Аэропорт города-миллионника располагает очень низкой пропускной способностью, а жители Днепра вынуждены пользоваться аэропортами других регионов Украины для совершения деловых или туристических поездок, совершая дальние переезды с пересадками.

После реконструкции и строительства новой взлетно-посадочной полосы длиной 3200 м также будет способен принимать современные воздушные лайнеры всех типов, в том числе дальнемагистральные самолеты.

Сообщалось, что аэропорт будет оборудован новейшими системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе получат высокую пропускную способность - порядка 3 млн путешественников в год.

Группа DCH имеет успешный опыт строительства Международного аэропорта "Харьков" к Евро-2012 и его дальнейшей эксплуатации, развития стратегического партнерства с крупнейшими авиаперевозчиками, которые связывают город регулярными прямыми перелетами в ключевые европейские деловые и культурные столицы, на популярные курорты.

По итогам 2019 года аэропорт Ярославского в Харькове обслужил свыше 1,3 млн пассажиров, и входит в ТОП-5 рейтинга наиболее динамично развивающихся воздушных ворот континента, который составляет Международный совет аэропортов (ACI Europe).