UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Днепропетровская область возобновила работу более 40 тысяч предприятий

Фото: Днепропетровская область возобновила работу более 40 тысяч предприятий (adm.dp.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

С начала полномасштабного российского вторжения Днепропетровская область приютила более 250 тыс. внутренне перемещенных лиц, 53 тыс. из которых - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной администрации.

По словам председателя областного совета, заместителя председателя Совета обороны области Николая Лукашука, количество ВПО, принявшей область, равняется количеству населения небольшого города. Больше всего переселенцев сейчас живет в Днепре (более 91 тыс.) и Кривом Роге (более 39 тыс.)

"И это только те люди, которые стали эту учет как внутренне перемещенные лица. Фактически, по нашей информации, ЭТУ цифру можно умножить где - то на три", - сказал Лукашук.

Переселенцы имеют все необходимое: жилье, еду, товары первой необходимости. Детей принимают на дистанционное обучение. Для этого необходимо подойти в ближайшую школу и написать соответствующее заявление.

Регион также возрождает экономическую деятельность. Из 133,5 тыс. малых и средних предприятий Днепропетровщины работают более 90 тыс. 40 тыс. предприятий (70%), приостановивших деятельность из-за войны, уже возобновили свою работу. В частности, это магазины, парикмахерские, рестораны, мини-пекарни и тому подобное. Активнее всего бизнес оживает в Днепре.

Напомним, ранее вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что с целью сохранения экономики правительство осуществляет релокацию предприятий из областей, где ведутся боевые действия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьбизнес