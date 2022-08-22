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Днепропетровская область снова подверглась массированным обстрелам: есть разрушения и раненые

Фото: последствия обстрелов Днепропетровской области ночью 22 августа (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Руслан Гаращенко

Российская армия ночью 22 августа снова обстреляла Днепропетровскую область. Под удар попали три района - Никопольский, Криворожский и Синельниковский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Так, оккупанты за ночь трижды ударили по Никополю из "Градов". В жилые кварталы прилетели 42 снаряда. По предварительным данным, ранения получили четверо пожилых горожан. Двое из них госпитализированы.

"В городе 2 дома разрушены, почти 50 - изуродованы. Вражеские снаряды повредили детский сад, магазины, аптеки, рынки, суд и автовокзал. Из-за обстрелов произошло пять пожаров. Выведена из строя линия электропередач. До 2000 человек остались без света. Электричество уже работает", - рассказал Резниченко.

Также ночью в Криворожском районе враг из "Ураганов" обстрелял Зеленодольскую общину. К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.

При этом в Синельниковском районе вражеские ракеты попали в сельхозпредприятие, школу и здание культуры. Информация о погибших и раненых уточняется.

Фото: последствия ночных обстрелов Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, ночью 22 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова. В результате атаки врага есть разрушения.

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Днепропетровская областьракетный удар