Днепропетровская и Кировоградская области получили почти 14 тысяч продуктовых наборов

Наборы состоят из продуктов первой необходимости. Набор содержит продовольствие, которым может полноценно питаться в течение недели взрослый человек: мука, крупа, макароны, масло, мясные и рыбные консервы, сахар и сгущенное молоко.

Помощь распределят между социально незащищенными гражданами и жителями населенных пунктов, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате военной агрессии РФ.

"Мы имеем достаточное количество семей, которым сегодня необходима поддержка. Также в Глееватской общине нашли приют примерно 200 переселенцев, 53 из которых – дети. Поэтому в кратчайшие сроки люди, нуждающиеся в помощи, получат ее. Это облегчит жизнь значительной части местного населения в это сложное для нашей страны время", - рассказал председатель Глеюватской территориальной общины Юрий Сергиенко.

Помощь украинцам оказана в рамках гуманитарного проекта "спасаем жизнь", который реализуют группа" Метинвест " и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова.

Ранее "Метинвест" уже передал в общины лекарства и более 6 тысяч пакетов с детским питанием для семей с младенцами, а на этой неделе начала помогать обустраивать места убежища для временно перемещенных украинцев.

"Компания "Метинвест" оперативно реагирует на потребности жителей тех общин, которым мы всегда помогали. Раньше это были инфраструктурные, социальные проекты, сегодня - направление гуманитарной помощи. С первых дней войны мы уже отстроили алгоритмы и систематизировали направления работы для волонтеров распределительного хаба, что находится на Центральном ГОКЕ. Здесь сотрудники комбината ежедневно без перерывов и выходных по зову сердца помогают собирать продовольственные наборы и отправлять к тем, кто нуждается в них больше всего", - отметил генеральный директор Центрального ГОКА Дмитрий Шевчик.

Напомним, гуманитарный проект "Спасаем жизни" за время существования доставил в украинских распределительных центров более 3000 тонн наборов первой необходимости, которые получили почти 57 тысяч человек - дети, старики и женщины. Еще 20 000 наборов предоставлены семьям мобилизованных сотрудников и многодетным семьям.

Как известно, за 100 дней войны на проекты помощи Украине компания "Метинвест" направил более 1,5 млрд грн.

Помощь охватила сразу несколько направлений: гуманитарная помощь мирным жителям, обеспечения амуницией и военным принадлежностями защитников, поддержка национальной экономики, а также адаптация сотрудников, которые эвакуировались из горячих точек на более безопасные территории.