Дніпропетровська та Кіровоградська області отримали майже 14 тисяч продуктових наборів

Набори складаються з продуктів першої потреби. Набір містить продовольство, яким може повноцінно харчуватися протягом тижня доросла людина: борошно, крупа, макарони, олія, м’ясні й рибні консерви, цукор та згущене молоко.

Допомогу розподілять між соціально незахищеними громадянами та жителями населених пунктів, котрі були вимушені полишити свої домівки внаслідок воєнної агресії РФ.

"Ми маємо достатню кількість сімей, яким сьогодні необхідна підтримка. Також у Глеюватській громаді знайшли прихисток приблизно 200 переселенців, 53 з яких – діти. Тож у найкоротший термін люди, що потребують допомоги, отримають її. Це полегшить життя значній частині місцевого населення в цей складний для нашої країни час", - розповів голова Глеюватської територіальної громади Юрій Сергієнко.

Допомога українцям надана у межах гуманітарного проекту "Рятуємо життя", який реалізують група "Метінвест" і ДТЕК у координації з Фондом Ріната Ахметова.

Раніше "Метінвест" уже передав до громад ліки та більш як 6 тисяч пакунків із дитячим харчуванням для сімей з немовлятами, а цього тижня розпочала допомагати облаштовувати місця прихистку для тимчасово переміщених українців.

"Компанія "Метінвест" оперативно реагує на потреби жителів тих громад, яким ми завжди допомагали. Раніше це були інфраструктурні, соціальні проєкти, сьогодні - напрямок гуманітарної допомоги. З перших днів війни ми вже відбудували алгоритми й систематизували напрямки роботи для волонтерів розподільчого хабу, що знаходиться на Центральному ГЗК. Тут співробітники комбінату щоденно без перерв і вихідних за покликом серця допомагають збирати продовольчі набори та відправляти до тих, хто потребує їх найбільше", - зауважив генеральний директор Центрального ГЗК Дмитро Шевчик.

Нагадаємо, гуманітарний проект "Рятуємо життя" за час існування доставив до українських розподільчих центрів понад 3000 тонн наборів першої потреби, які отримали майже 57 тисяч людей - діти, люди похилого віку та жінки. Ще 20 000 наборів надані сім’ям мобілізованих співробітників та багатодітним родинам.

Як відомо, за 100 днів війни на проекти допомоги Україні компанія "Метінвест" спрямував понад 1,5 млрд грн.

Допомога охопила одразу кілька напрямків: гуманітарна допомога мирним мешканцям, забезпечення амуніцією та військовим приладдям оборонців, підтримка національної економіки, а також адаптація співробітників, які евакуювалися з гарячих точок на більш безпечні території.