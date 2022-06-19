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Под Днепром взорвался резервуар с топливом после ракетного удара: есть погибший

Фото: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Мария Кучерявец

В Новомосковском районе Днепропетровской области на месте ракетной атаки взорвался резервуар с топливом. Погиб спасатель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

"Только что взорвался резервуар с топливом в Новомосковском районе. Там спасатели 14-й час борются с пожаром, который вызвала ракетная вражеская атака. Один спасатель погиб, двое с ожогами госпитализированы", - написал Резниченко.

Всего, по его словам, пострадали 13 человек.

Ракетный удар по Днепропетровской области

Напомним, что в субботу, 18 июня, вечером российские военные обстреляли Новомосковский район Днепропетровской области. Враг атаковал нефтебазу. Так, изначально сообщалось о трех пострадавших, которых отвезли в больницу, теперь же их количество возросло до 13.

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Днепропетровская областьракетный ударПожар