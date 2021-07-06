Под Днепром вооруженный подозреваемый в убийстве сдался после 13-часовых переговоров

По данным правоохранителей, тело 57-летней женщины обнаружила сестра хозяйки дома вечером 5 июля. Женщина попросила проверить жилье, поскольку помощница по дому не отвечала на звонки.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к убийству женщины может быть причастен 62-летний хозяин дома. Для его задержания в районе была проведена спецоперация, в ходе которой было установлено место пребывания подозреваемого.

По установленному адресу прибыли сотрудники уголовного розыска и бойцы подразделения КОРД. После 13-часовых переговоров мужчина вышел из дома и сдал оружие. При обыске в его коттедже было обнаружено пять единиц зарегистрированного оружия.

По данным следствия, утром 5 июля между хозяином квартиры и 57-летней помощницей по дому произошел конфликт на почве личной неприязни. Во время ссоры мужчина нанес женщине 11 ножевых ранений в грудь и спину. От полученных травм она скончалась на месте.

За совершение преднамеренного убийства мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: вооруженный подозреваемый в убийстве сдался полиции под Днепром (facebook.com/mvs.gov.ua)