ru ua
Вт, 21 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Под Днепром произошел взрыв в многоэтажке: разрушены две квартиры, есть пострадавший

Новина українською →
Каменское, Понедельник 20 декабря 2021 22:28
Под Днепром произошел взрыв в многоэтажке: разрушены две квартиры, есть пострадавший Фото: под Днепром произошел взрыв в многоэтажке (dsns.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 20 декабря вечером в городе Каменское (Днепропетровская область) произошел взрыв газа, который спровоцировал пожар. В результате инцидента разрушены две квартиры, пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"20 декабря в 16:45 поступило сообщение о пожаре в квартире многоэтажного жилого дома на улице Нежинской Заводского района города Каменское", - говорится в сообщении.

Прибыв на место вызова, спасатели предварительно установили, что вероятно произошел взрыв газа с последующим горением.

В результате чего огнем было повреждено имущество в квартирах №15 и №16 на общей площади 50 кв. м.

По данным ГСЧС, в 17:06 пожар был локализован, а в 17:25 - ликвидирован.

Известно, что в результате взрыва пострадал мужчина, 1994 года рождения, его с предварительным диагнозом "50% ожогов тела" госпитализировала "скорая".

Как сообщают спасатели, взрывом повреждены окна и двери в квартире №15, разрушены межкомнатные перегородки в квартире №15 и между квартирами №15 и №16.

Кроме того, после ликвидации пожара обнаружены трещины и деформация межэтажной плиты перекрытия в квартире № 19 на пятом этаже.

Сейчас от газоснабжения полностью отключен первый подъезд дома (квартиры 1-20).

На тушение пожара были привлечены 12 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Фото: под Днепром произошел взрыв в многоэтажке (dsns.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область ГСЧС Взрыв
NEWS
Снегопад в Киеве. Общественный транспорт задерживается: список рейсов
Снегопад в Киеве. Общественный транспорт задерживается: список рейсов
DAILY
Суды против Кремля. Как российская Фемида помогает Украине победить в Гааге
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Суды против Кремля. Как российская Фемида помогает Украине победить в Гааге