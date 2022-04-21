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Под Днепром 3 ракетных удара РФ разрушили участок железной дороги

Фото: Валентин Резниченко (facebook.com/Valentyn.Reznichenko)
Автор: Антон Федорцив

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил о трех ракетных ударах войск РФ по Новомосковскому району.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал главы области.

Российские оккупанты нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре. По словам Резниченко, обошлось без человеческих жертв, но возобновление движения под вопросом.

"Все живы. Полностью разбито железнодорожное полотно и контактная сеть. Пока не понятно, сможем ли возобновить движение", – заявил глава ОВА.

Накануне войска РФ обстреляли Зеленодольск. В результате удара "Ураганами" вышли из строя коммуникации – исчезли электроэнергия и водоснабжение.

К слову, украинские войска освободили от оккупантов около 1000 населенных пунктов.

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