В "Днепрогазе" рассказали, на что направят средства от нового тарифа на распределение газа

Иллюстративное фото (УНИАН)

Средний месячный платеж за распределение газа составит около 145 грн

Новый тариф на распределение газа для АО "Днепрогаз" позволит специалистам компании проводить бесплатную замену устаревших приборов учета газа, создать обменный фонд счетчиков для населения, а также закупить необходимые материалы для проведения комплексного приборного обследования и текущего ремонта газораспределительных сетей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Днепрогаза".

Как отмечается, средний месячный платеж за распределение природного газа в Днепре и Днепровском районе составит около 145 грн с НДС. Средства из ежемесячного платежа за доставку газа будут направлены на:

40 грн - регулирование давления в сетях;

24 грн - регулярное комплексное приборное обследование газовых сетей;

17 грн - налоги (НДС);

35 грн - эксплуатационные расходы;

7 грн - работа АДС;

6 грн - экстренный ремонт сетей;

7 грн - установка и обслуживание счетчиков;

2 грн - сервис для клиентов;

7 грн - модернизация сетей.

Кроме этого, у АО "Днепрогаз" появится возможность в полной мере обеспечить материальными ресурсами аварийную службу предприятия, что является залогом безопасного и безаварийного предоставления услуг по газоснабжению.

Как отмечается, 7 октября 2019 года государственный регулятор утвердил новый подход в оплате услуг по доставке газа для бытовых потребителей. Плата за доставку газа будет отделена от стоимости газа и должна оплачиваться отдельно. Это позволит отграничить конкурентный рынок поставки газа от монопольных услуг распределения и повысить безопасность газоснабжения.

Стоимость услуги доставки газа зависит от объема, потребленного клиентом АО "Днепрогаз" за предыдущий год. Она будет выплачиваться равными частями ежемесячно. Потребители, которые используют большую часть газа зимой, смогут снизить нагрузку на семейный бюджет. В свою очередь, равномерные платежи потребителей в течение года позволят Операторам ГРС получить ресурс, необходимый для обслуживания и модернизации сетей. Это позволит повысить безопасность и бесперебойность распределения природного газа в течение года.

"На протяжении 2017-2018 годов АО "Днепрогаз" получило от деятельности по распределению природного газа убытки на сумму 176 млн. грн. До конца 2019 года компания получит убытки в размере 194 млн. грн. К сожалению, НКРЭКУ в структуре нового тарифа предусмотрела очень медленное возмещение убытков за предыдущие периоды", - комментирует финансовый директор компании Лилия Кузнецова.

Например, в новом тарифе АО "Днепрогаз" в качестве компенсации должно получить 2,5 млн грн., в то время как задолженность компании перед другими участниками газового рынка составляет 453,2 млн. грн. При таком финансировании компенсаций, АО "Днепрогаз" понадобится более 180 лет, чтобы рассчитаться с контрагентами. Поэтому проблема долгов между участниками газового рынка не решается новыми тарифами.

Основной сферой деятельности АО "Днепрогаз" является распределение природного газа для жителей города Днепра и Днепровского района. Система газоснабжения Днепра - это около 5,5 тыс. км распределительных газопроводов. Ежегодно предприятие транспортирует около 800 млн. кубометров газа для 400 тыс. бытовых потребителей, 3,7 тыс. промышленных предприятий и других субъектов хозяйствования. Среди крупнейших клиентов такие предприятия, как Приднепровская ТЭЦ, Евраз - ДМЗ им. Петровского, Днепропетровский трубный завод, Днепропетровский завод прокатных валков и другие. АО "Днепрогаз" является одним из крупнейших работодателей города. Штат предприятия насчитывает около 1500 человек.