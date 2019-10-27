У "Дніпрогазі" розповіли, на що направлять кошти від нового тарифу на розподіл газу

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Середній місячний платіж за розподіл газу становитиме близько 145 грн

Новий тариф на розподіл газу для АТ "Дніпрогаз" дозволить спеціалістам компанії проводити безкоштовну заміну застарілих приладів обліку газу, створити обмінний фонд лічильників для населення, а також закупити необхідні матеріали для проведення комплексного приладового обстеження та поточного ремонту газорозподільних мереж. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Дніпрогазу".

Як зазначається, середній місячний платіж за розподіл природного газу у Дніпрі та Дніпровському районі становитиме близько 145 грн з ПДВ. Кошти з щомісячного платежу за доставку газу будуть направлені на:

40 грн - регулювання тиску в мережах;

24 грн - регулярне комплексне приладове обстеження газових мереж;

17 грн - податки (ПДВ);

35 грн - експлуатаційні витрати;

7 грн - робота АДС;

6 грн - екстрений ремонт мереж;

7 грн - встановлення та обслуговування лічильників;

2 грн - сервіс для клієнтів;

7 грн - модернізація мереж.

Окрім цього, у АТ "Дніпрогаз" з’явиться можливість в повній мірі забезпечити матеріальними ресурсами аварійну службу підприємства, що є запорукою безпечного та безаварійного надання послуг з газопостачання.

Як зазначається, 7 жовтня 2019 року державний регулятор затвердив новий підхід в оплаті послуг доставки газу для побутових споживачів. Плата за доставку газу буде відділена від вартості газу та має сплачуватися окремо. Це дозволить відмежувати конкурентний ринок постачання газу від монопольних послуг розподілу та підвищити безпеку газопостачання.

Вартість послуги доставки газу залежить від обсягу, спожитого клієнтом АТ "Дніпрогаз" за попередній рік. Вона сплачуватиметься рівними частинами щомісячно. Споживачі, які використовують більшу частину газу взимку, зможуть знизити навантаження на сімейний бюджет. В свою чергу, рівномірні платежі споживачів впродовж року дозволять Операторам ГРМ отримати ресурс, необхідний для обслуговування та модернізації мереж. Це дозволить підвищити безпеку та безперебійність розподілу природного газу протягом року.

"Впродовж 2017-2018 років АТ "Дніпрогаз" отримало від діяльності з розподілу природного газу збитки на суму 176 млн. грн. До кінця 2019 року компанія отримає збитки у розмірі 194 млн. грн. На жаль, НКРЕКП в структурі нового тарифу передбачила дуже повільне відшкодування збитків за попередні періоди", -коментує фінансовий директор компанії Лілія Кузнєцова.

Наприклад, в новому тарифі АТ "Дніпрогаз" в якості компенсації має отримати 2,5 млн грн., в той час як заборгованість компанії перед іншими учасниками газового ринку складає 453,2 млн. грн. При такому фінансуванні компенсацій, АТ "Дніпрогаз" знадобиться понад 180 років, щоб розрахуватись з контрагентами. Тому проблема боргів між учасниками газового ринку не вирішується новими тарифами.

Основною сферою діяльності АТ "Дніпрогаз" є розподіл природного газу для мешканців міста Дніпра та Дніпровського району. Система газопостачання Дніпра - це близько 5,5 тис. км розподільних газопроводів. Щорічно підприємство транспортує близько 800 млн. кубометрів газу для 400 тис. побутових споживачів, 3,7 тис. промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання. Серед найбільших клієнтів такі підприємства, як Придніпровська ТЕЦ, Євраз - ДМЗ ім. Петровського, Дніпропетровський трубний завод, Дніпропетровський завод прокатних валків та інші. АТ "Дніпрогаз" є одним з найбільших роботодавців міста. Штат підприємства налічує близько 1500 чоловік.