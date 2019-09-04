"Днепрогаз": из-за низких зарплат компания теряет квалифицированных специалистов

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За 8 месяцев из-за низкой зарплаты из компании уволились 124 работника

"Днепрогаз" продолжают покидать квалифицированные специалисты, в течение 2019 года из компании уволились 124 сотрудники. По состоянию на 1 сентября текучесть кадров составила около 10%, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отмечается, за 8 месяцев 2019 года из-за низкой заработной платы с АО "Днепрогаз" уволились 124 работника. Такая ситуация связана с необоснованно низкими тарифами на распределение природного газа для Операторов ГРС, которые государственный регулятор не просматривает с конца 2016 года. Средний уровень заработной платы в АО "Днепрогаз" почти на 37% меньше, чем средняя зарплата в промышленном секторе Днепропетровской области. Средняя зарплата работников компании составляет 7280 грн, в то время как средняя оплата труда в промышленности региона - более 11,6 тыс. грн.

"Средства на оплату труда специалистов газовых компаний заложены в тариф на распределение природного газа, который является составляющей конечной цены на газ для населения, - комментирует финансовый директор АО "Днепрогаз" Лилия Кузнецова. - При нынешней цене газа в размере 6,47 грн. за 1 кубометр тариф на распределение для АО "Днепрогаз", утвержденный НКРЭКУ, составляет всего 56 копеек. К тому же, величина тарифа на распределение регулятором не пересматривается уже почти четыре года".

В компании заявили, что из-за неконкурентной оплаты труда квалифицированные газовики уходят в другие компании энергетического сектора. На сегодняшний день на предприятии остаются открытыми 544 вакансии, что составляет около 28% от штатной численности персонала. На данном этапе наиболее востребованы сварщики, водители автотранспортных средств, контролеры газового хозяйства.

Профсоюзная организация АО "Днепрогаз" неоднократно обращалась к правительству и НКРЭКУ с целью пересмотра тарифа на распределение природного газа и повышения заработных плат газовиков до конкурентного уровня. Однако на сегодняшний день ситуация неизменна, что ставит под угрозу обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения жителей Днепра в отопительном сезоне 2019-2020 годов из-за катастрофической нехватки кадров компании.

Как сообщается, основной сферой деятельности АО "Днепрогаз" является распределение природного газа для жителей города Днепра и Днепровского района. Система газоснабжения Днепра - это около 5,5 тыс. км распределительных газопроводов. Ежегодно предприятие транспортирует около 800 млн. кубометров газа для 400 тыс. бытовых потребителей, 3,7 тыс. промышленных предприятий и других субъектов хозяйствования. Среди крупнейших клиентов такие предприятия, как Приднепровская ТЭЦ, Евраз - ДМЗ им. Петровского, Днепропетровский трубный завод, Днепропетровский завод прокатных валков и другие. АО "Днепрогаз" является одним из крупнейших работодателей города. Штат предприятия насчитывает около 1500 человек.