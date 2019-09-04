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"Дніпрогаз": через низькі зарплати компанія втрачає кваліфікованих фахівців

Новини » Енергетика    04.09.2019 - 16:05
"Дніпрогаз": через низькі зарплати компанія втрачає кваліфікованих фахівців
Ілюстративне фото (vl.104.ua)

За 8 місяців через низьку зарплату з компанії звільнились 124 працівника

"Дніпрогаз" продовжують залишати кваліфіковані фахівці, протягом 2019 року з компанії звільнились 124 співробітники. Станом на 1 вересня плинність кадрів склала близько 10%, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як зазначається, за 8 місяців 2019 року через низьку заробітну плату з АТ "Дніпрогаз" звільнились 124 працівника. Така ситуація пов'язана з необґрунтовано низькими тарифами на розподіл природного газу для Операторів ГРМ, які державний регулятор не переглядає з кінця 2016 року. Середній рівень заробітної плати в АТ "Дніпрогаз" майже на 37% менше, ніж середня зарплата в промисловому секторі Дніпропетровської області. Середня зарплата працівників компанії становить 7280 грн., в той час як середня оплата праці в промисловості регіону - понад 11,6 тис. грн.

"Кошти на оплату праці фахівців газових компаній закладені в тарифі на розподіл природного газу, який є складовою кінцевої ціни на газ для населення, - коментує фінансовий директор АТ "Дніпрогаз" Лілія Кузнєцова. - При нинішній ціні газу в розмірі 6,47 грн. за 1 кубометр тариф на розподіл для АТ "Дніпрогаз", затверджений НКРЕКП, становить всього 56 копійок. До того ж, величина тарифу на розподіл не переглядається регулятором вже майже чотири роки".

У компанії заявили, що через неконкурентну оплату праці кваліфіковані газовики йдуть в інші компанії енергетичного сектору. На сьогоднішній день на підприємстві відкритими залишаються 544 вакансії, що становить близько 28% від штатної чисельності персоналу. На даному етапі найбільш затребувані зварювальники, водії автотранспортних засобів, контролери газового господарства.

Профспілкова організація АТ "Дніпрогаз" неодноразово зверталася до уряду та НКРЕКП з метою перегляду тарифу на розподіл природного газу та підвищення заробітних плат газовиків до конкурентного рівня. Однак на сьогоднішній день ситуація незмінна, що ставить під загрозу забезпечення безперебійного і безаварійного газопостачання жителів Дніпра в опалювальному сезоні 2019-2020 років через катастрофічний брак кадрів компанії.

Як повідомляється, основною сферою діяльності АТ "Дніпрогаз" є розподіл природного газу для мешканців міста Дніпра та Дніпровського району. Система газопостачання Дніпра - це близько 5,5 тис. км розподільних газопроводів. Щорічно підприємство транспортує близько 800 млн. кубометрів газу для 400 тис. побутових споживачів, 3,7 тис. промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання. Серед найбільших клієнтів такі підприємства, як Придніпровська ТЕЦ, Євраз - ДМЗ ім. Петровського, Дніпропетровський трубний завод, Дніпропетровський завод прокатних валків та інші. АТ "Дніпрогаз" є одним з найбільших роботодавців міста. Штат підприємства налічує близько 1500 чоловік.

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