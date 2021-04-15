"Днепрогаз": услугой "газификация под ключ" воспользовались 75 клиентов

С начала 2021 года АО "Днепрогаз" предоставляет эксклюзивную услугу - "газификация под ключ". Уже 75 клиентов успели присоединиться к газовым сетям и оценили преимущества комплексной услуги.

"Комфортное потребление газа зависит прежде всего от качества работ по строительству наружных и внутренних газовых сетей, индивидуального подбора газового оборудования. Именно поэтому специалисты "Днепрогаза" предлагают своим клиентам воспользоваться комплексной услугой присоединения", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в течение первого квартала 2021 года 23 клиента заказали услугу стандартного присоединения к газовым сетям. Услугой нестандартного присоединения воспользовались 52 заказчика.

"Выбрав услугу "газ под ключ" клиент получит синхронное выполнение целого ряда необходимых для газификации работ: проектирование, внешнее и внутреннее подключение, экспертное сопровождение, подбор и установку необходимого оборудования и его техническое обслуживание, - рассказывает директор по капитальному строительству АО "Днепрогаз" Владимир Ткаченко. - Такая услуга подходит для тех потребителей, которые стремятся оптимизировать расходы и время, газифицируя дом или предприятие".

По словам пресс-службы, чтобы воспользоваться новой услугой компании, жителям Днепра и Днепровского района достаточно обратиться в 104.ua Клиентское пространство, написать заявление и предоставить необходимый пакет документов. Поможет в этом Персональный менеджер. Он учтет все пожелания клиента, познакомит с полным перечнем услуг и товаров, а также ответит на все существующие вопросы.

"Не менее важным этапом новой услуги является индивидуальный подбор необходимого газового оборудования. Для того чтобы потребление газа было безопасным и надежным, следует покупать только сертифицированные газовые приборы. На сайте 104.ua Маркет можно ознакомиться с различными моделями газовых котлов, счетчиков, смарт-модемов, сигнализаторов загазованности, водонагревателей от мировых и украинских производителей. А подобрать прибор точно под технические характеристики газифицированного объекта поможет Персональный менеджер 104.ua Клиентского пространства", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, за подробной консультацией по вопросам получения услуги комплексного присоединения и индивидуального подбора оборудования можно обращаться к специалистам 104.ua Клиентского пространства на ул. Паторжинского, 24 или по телефонам Контакт-центра компании (056) 78-78-104 и (067) 62-63-104.