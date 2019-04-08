"Днепрогаз": решение НКРЭКУ о наложении штрафа не имеет правовых оснований

ПАО "Днепрогаз" не соглашается с решением государственного регулятора относительно наложения штрафа за приведение объемов потребленного газа к стандартным условиям. Специалисты компании считают, что действия НКРЭКУ необъективны и ограничивают права потребителей газа. Наложение штрафа противоречит требованиям действующего законодательства и будет оспорено в суде. Об этом сообщает пресс-служба "Днепрогаза".

"Все решения о наложении штрафов на Операторов ГРС Госрегулятор принимает по единому шаблону. Идентичные акты о нарушениях составлены без достаточных юридических обоснований. ПАО "Днепрогаз" и другие газораспределительные компании считают, что такие действия НКРЭКУ являются политически мотивированными. Решение Регулятора о штрафных санкциях принимаются под давлением власти в пользу единого государственного монополиста – НАК "Нафтогаз Украины". Компания пытается вытеснить с рынка Операторов ГРС, чтобы расширить свою монополию на сферу распределения газа", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, приведения объемов газа к стандартным условиям ПАО "Днепрогаз" осуществляет в соответствии с требованиями Закона Украины "О рынке природного газа", Кодекса газораспределительных систем и условий Типового договора распределения природного газа.

"Согласно действующему законодательству учет голубого топлива для всех категорий потребителей, в том числе для населения, должен осуществляться с приведением потребленных объемов к стандартным условиям, - отмечает коммерческий директор ПАО "Днепрогаз" Игорь Маньковский. – Следовательно наша компания не может нарушать Закон Украины и условия заключенных с клиентами типовых договоров".

По словам пресс-службы, ограничения, применяемые при приведении газа к стандартным условиям, для отдельных участников рынка, являются дискриминационными, а потребленный энергоресурс оплачивается в неполном объеме.

"По информации Ассоциации газового рынка Украины, в тарифах Операторов ГРС расходы на приведение объемов газа к стандартным условиям не учитываются с 2016 года. Тариф "Днепрогаза" на распределение также остается неизменным уже более 3 лет, что приводит к многомиллионным убыткам. Напомним, что НАК "Нафтогаз Украины" продает газ поставщикам, приведенный к стандартным условиям, и получает около 90% от уплаченных потребителями денежных средств. Однако в период с 2015 года по октябрь 2018 года населению продавали газ в рабочих условиях. Из-за этого в объемах распределенного газа образуется разница, которую называют "температурными потерями или потерями от приведения объемов газа к стандартным условиям", - говорится в сообщении.