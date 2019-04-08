"Дніпрогаз": рішення НКРЕКП щодо накладання штрафу не має правових підстав

ПАТ "Дніпрогаз" не погоджується з рішенням державного регулятора щодо накладання штрафу через приведення обсягів спожитого газу до стандартних умов. Спеціалісти компанії вважають, що дії НКРЕКП необ’єктивні та обмежують права споживачів газу. Накладання штрафу суперечить вимогам чинного законодавства і буде оскаржене в суді. Про це повідомляє прес-служба "Дніпрогазу".

"Усі рішення про накладання штрафів на Операторів ГРМ Держрегулятор приймає за єдиним шаблоном. Ідентичні акти про порушення складені без достатніх юридичних обґрунтувань. ПАТ "Дніпрогаз" та інші газорозподільні компанії вважають, що такі дії НКРЕКП є політично вмотивованими. Рішення Регулятора про штрафні санкції приймаються під тиском влади на користь єдиного державного монополіста – НАК "Нафтогаз України". Компанія намагається витіснити з ринку Операторів ГРМ, щоб розширити свою монополію на сферу розподілу газу", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, приведення обсягів природного газу до стандартних умов ПАТ "Дніпрогаз" здійснює згідно до вимог Закону України "Про ринок природного газу", Кодексу газорозподільних систем та умов Типового договору розподілу природного газу.

"Згідно чинного законодавства облік блакитного палива для всіх категорій споживачів, у тому числі для населення, має здійснюватися з приведенням спожитих обсягів до стандартних умов, - зазначає комерційний директор ПАТ "Дніпрогаз" Ігор Маньковський. – Отже наша компанія не може порушувати Закон України та умови укладених з клієнтами типових договорів".

За словами прес-служби, обмеження, що застосовуються при приведенні газу до стандартних умов, для окремих учасників ринку, є дискримінаційними, а спожитий енергоресурс оплачується в неповному обсязі.

"За інформацією Асоціації газового ринку України, в тарифах Операторів ГРМ витрати на приведення обсягів газу до стандартних умов не враховуються з 2016 року. Тариф "Дніпрогазу" на розподіл також залишається незмінним вже понад 3 роки, що призводить до багатомільйонних збитків. Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" продає постачальникам газ, приведений до стандартних умов, та отримує близько 90% від сплачених споживачами коштів. Однак в період з 2015 року по жовтень 2018 року населенню продавали газ в робочих умовах. Через це в обсягах розподіленого газу утворюється різниця, яку називають "температурними втратами" або втратами від неприведення обсягів газу до стандартних умов", - йдеться у повідомленні.