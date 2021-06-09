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"Днепрогаз" проводит техническое обслуживание по акционной цене

Автор: Мария Тарарыева

АО "Днепрогаз" предлагает своим клиентам фиксированную стоимость выполнения работ по техническому обслуживанию внутренних сетей - 300 гривен в год. Согласно действующему законодательству, ответственность за внутренние сети и газовое оборудование в частных домах и квартирах несут их владельцы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"По статистике, треть вызовов днепрянами аварийно-диспетчерской службы газа - утечки на газовых сетях. Связано это с несвоевременным проведением технического обслуживания внутренних газопроводов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по правилам безопасности газоснабжения комплекс работ по техническому обслуживанию необходимо проводить один раз в год.

"Межотопительный период - это самое удобное время для того, чтобы провести обследование и техническое обслуживание внутренних сетей газоснабжения. Особенно это касается частных домовладений, которые используют газ для отопления, - отмечает директор по капитальному строительству АО "Днепрогаз" Владимир Ткаченко. - Наша компания сделала услугу по техническому обслуживанию внутренних сетей доступной, зафиксировав цену на уровне 300 гривен в год".

Для проведения ТО клиент должен подписать договор с газораспределительной компанией и после обследования внутренних газовых сетей - акт выполненных работ. Оплатить услугу можно в течение 5 рабочих дней в любом банковском отделении на основании бумажного счета.

По словам пресс-службы, подписав договор на проведение ТО с газораспределительной компанией, потребитель гарантировано получает:

  • обследование газовой сети на предмет возможных утечек газа от ввода в дом (квартиры) к газовому прибору;
  • приборный контроль на плотность соединений газопроводов;
  • обзор наличия и проверку герметичности футляров в местах прокладки через внешние и внутренние конструкции дома;
  • проверку работоспособности и смазку запорных устройств, установленных на газопроводах;
  • устранение утечек на муфтовых соединениях.

"О деталях услуги днепряне могут узнать в "104.ua Клиентском пространстве" по ул. Паторжинского, 24. АО "Днепрогаз" призывает клиентов позаботиться о собственной безопасности и провести техническое обслуживание внутренних газовых сетей", - говорится в сообщении.

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