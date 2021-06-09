"Дніпрогаз" проводить технічне обслуговування за акційною ціною

АТ "Дніпрогаз" пропонує своїм клієнтам фіксовану вартість виконання робіт з технічного обслуговування внутрішніх мереж - 300 гривень на рік. Згідно з чинним законодавством, відповідальність за внутрішні мережі та газове обладнання в приватних будинках і квартирах несуть їх власники.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
"За статистикою, третина викликів дніпрянами аварійно-диспетчерської служби газу - витоки на газових мережах. Пов'язано це з несвоєчасним проведенням технічного обслуговування внутрішніх газопроводів", - йдеться в повідомленні.
У прес-службі зазначили, що за правилами безпеки газопостачання комплекс робіт з технічного обслуговування необхідно проводити один раз на рік.
"Міжопалювальний період - це найзручніший час для того, щоб провести обстеження і технічне обслуговування внутрішніх мереж газопостачання. Особливо це стосується приватних домоволодінь, які використовують газ для опалення, - зазначає директор з капітального будівництва АТ "Дніпрогаз" Володимир Ткаченко. - Наша компанія зробила послугу з технічного обслуговування внутрішніх мереж доступною, зафіксувавши ціну на рівні 300 гривень на рік".
Для проведення ТО клієнт повинен підписати договір з газорозподільною компанією і після обстеження внутрішніх газових мереж-акт виконаних робіт. Оплатити послугу можна протягом 5 робочих днів в будь-якому банківському відділенні на підставі паперового рахунку.
За словами прес-служби, підписавши договір на проведення ТО з газорозподільною компанією, споживач гарантовано отримує:
"Про деталі послуги дніпряни можуть дізнатися в "104.ua Клієнтському просторі" по вул. Паторжинського, 24. АТ "Дніпрогаз" закликає клієнтів подбати про власну безпеку і провести технічне обслуговування внутрішніх газових мереж", - йдеться в повідомленні.