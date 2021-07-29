"Днепрогаз": производители тепла для нужд населения задолжали компании 1,7 млн гривен

По состоянию на 29 июля 2021 года производители тепла для нужд населения в Днепре накопили задолженность за услуги распределения природного газа. Сумма долгов предприятий ТКЭ перед АО "Днепрогаз" составила 1,7 млн гривен.

"В течение 2021 года предприятия, которые производят тепло для нужд населения, нарастили задолженность за распределение газа перед АО "Днепрогаз". Так, суммарная задолженность ТКЭ КП "Днепротеплоэнерго" и ГП "Пивничтепломережа" на сегодняшний день составляет 1,7 млн гривен", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что неудовлетворительное состояние расчетов теплоснабжающих предприятий негативно влияет на работу "Днепрогаза" и проведение плановых работ по модернизации газовых сетей. Ведь именно летом осуществляется большая часть работ по установке нового газового оборудования, замены участков газопроводов. Эти меры направлены на обеспечение бесперебойного и надежного распределения газа в течение отопительного сезона.

"Из-за имеющихся долгов за доставку газа согласно действующему законодательству наша компания ограничила газоснабжение всех объектов указанных предприятий ТКЭ, не использующих энергоресурс, в межотопительный сезон. Исключение было сделано лишь для ряда объектов критической инфраструктуры: Областного диагностического центра, детского противотуберкулезного санатория, специализированного дома ребенка, областной больница им. Мечникова, - комментирует коммерческий директор АО "Днепрогаз" Игорь Маньковский. - Однако замечу, что накопленная задолженность может привести к отключению всех объектов, в т. ч. объектов критической инфраструктуры, и сделает невозможным начало отопительного сезона 2021-2022 годов для уже отключенных объектов".

По словам пресс-службы, из-за имеющихся неплатежей со стороны производителей тепла для нужд населения газораспределительная компания может испытывать проблемы с выплатой заработных плат работникам, которые сейчас активно задействованы в проектах редизайна и модернизации газовых сетей на территории лицензионной деятельности.

"В среднем 30% доходов АО "Днепрогаз" получает именно за услуги распределения газа, предоставленные тепловикам. Поэтому уменьшение уровня расчетов со стороны предприятий ТКЭ негативно сказываются не только на внутреннем финансовом состоянии компании, но и на его контрагентах. В частности, это касается взаиморасчетов с ООО "Оператор ГТС Украины", - говорится в сообщении.