"Днепрогаз" подготовил газораспределительную систему к отопительному сезону

В этом году компания АО "Днепрогаз" направила 31,4 млн гривен на обеспечение бесперебойной и безаварийной работы системы газоснабжения Днепра и Днепровского района во время осенне-зимнего периода.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Для повышения уровня безопасности и надежного газоснабжения клиентов с начала года специалисты "Днепрогаза" модернизировали и реконструировали около 1 км устаревших стальных газопроводов, провели реконструкцию 5 ГРП с полной заменой оборудования. Также сотрудники компании модернизировали 9 ШГРП, заменили 10 задвижек в газовых колодцах и более 250 кранов на газопроводах-вводах в жилые дома, установили 56 сигнализаторов аварийного давления, построили 1 станцию ​​катодной защиты.

"На территории лицензионной деятельности нашей компании свыше 62% газопроводов построены более 30 лет назад. Именно поэтому выполнение работ по модернизации и реконструкции газопроводов и составляющих ГРС является чрезвычайно важным, - комментирует технический директор АО "Днепрогаз" Юрий Безпрозваный. - Согласно утвержденному государственным регулятором плану мероприятий мы продолжаем выполнение всех первоочередных регламентных работ на системе газоснабжения, которые обеспечат стабильную и надежную доставку природного газа потребителям, особенно в период низких температур".

По словам пресс-службы, все поступающие от днепрян средства в виде платы за доставку газа, направляются на содержание газораспределительных сетей и сооружений на них, модернизацию, капитальные и текущие ремонты, поддержание надлежащего давления в газораспределительной системе, полноценную работу аварийно-диспетчерской службы "104". С начала года работниками АДС было обработано более 13,2 тысяч вызовов от потребителей, из которых 8,9 тысяч касались имеющихся утечек газа из газопроводов.