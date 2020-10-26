"Дніпрогаз" підготував газорозподільну систему до опалювального сезону

У цьому році компанія АТ "Дніпрогаз" направила 31,4 млн гривень на забезпечення безперебійної та безаварійної роботи системи газопостачання Дніпра та Дніпровського району під час осінньо-зимового періоду.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Для підвищення рівня безпеки і надійного газопостачання клієнтів з початку року фахівці "Дніпрогазу" модернізували і реконструювали близько 1 км застарілих сталевих газопроводів, провели реконструкцію 5 ГРП з повною заміною обладнання. Також співробітники компанії модернізували 9 ШГРП, замінили 10 засувок у газових колодязях і більше 250 кранів на газопроводах-вводах у житлові будинки, встановили 56 сигналізаторів аварійного тиску, побудували 1 станцію катодного захисту.

"На території ліцензійної діяльності нашої компанії понад 62% газопроводів побудовані 30 років тому. Саме тому виконання робіт по модернізації та реконструкції газопроводів і ГРС є надзвичайно важливим, - коментує технічний директор АТ "Дніпрогаз" Юрій Безпрозваний. - Відповідно до затвердженого державним регулятором плану заходів ми продовжуємо виконання всіх першочергових регламентних робіт на системі газопостачання, які забезпечать стабільну та надійну доставку природного газу споживачам, особливо в період низьких температур".

За словами прес-служби, всі кошти, що надходять від дніпрян у вигляді плати за доставку газу, спрямовуються на утримання газорозподільних мереж і споруд на них, модернізацію, капітальні та поточні ремонти, підтримання належного тиску у газорозподільній системі, повноцінну роботу аварійно-диспетчерської служби "104". З початку року працівниками АДС було опрацьовано понад 13,2 тисяч дзвінків від споживачів, з яких 8,9 тисяч стосувалися наявних витоків газу з газопроводів.