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"Днепрогаз": в первом полугодии 2019 года установлено более 15,3 тыс. счетчиков


По состоянию на 1 июля счетчиками оснащены 340 тыс. домовладений потребителей компании

С начала года на территории лицензионной деятельности АО "Днепрогаз" установлено более 15,3 тыс. индивидуальных приборов учета газа. Сейчас счетчиками газа оснащено 85% клиентов компании. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В первом полугодии 2019 года в Днепре и Днепровском районе специалисты АО "Днепрогаз" установили более 15,3 тыс. индивидуальных счетчиков газа. Завершается оснащение приборами учета категории потребителей, которые пользуются только газовыми плитами. По состоянию на 1 июля счетчиками оснащены 340 тыс. домовладений потребителей компании.

"В 2019 году на данные работы в тариф на распределение природного газа для нашего предприятия НКРЭКУ выделено более 33 млн гривен. Однако замечу, что финансирование работ по оснащения населения счетчиками всегда было недостаточным, - объясняет технический директор "Днепрогаза" Юрий Безпрозваный. – В общей цене газа на сегодняшний день (6,78 гривен за 1 кубометр) на эти цели выделяется около 2 копеек".

Работы по установке индивидуальных счетчиков в рамках инвестпрограммы АО "Днепрогаз" выполняются для потребителей газа полностью бесплатно, а для выполнения монтажных работ выделяется необходимое количество расходных материалов. Однако когда кроме установки счетчика газа в квартире необходимо заменить устаревшее выключающее устройство (газовый кран) или подводящие шланги к газовым приборам, их стоимость оплачивает владелец газифицированной квартиры.

Потребитель газа должен обеспечить свободный доступ к газовой трубе. Для установки счетчика следует заранее отодвинуть мебель, снять навесные полки - убрать все, что может препятствовать проведению монтажных работ.

"Основная проблема, которая возникает в процессе оснащения счетчиками многоэтажного жилого фонда связана с отсутствием доступа в газифицированные квартиры. Некоторые жители сознательно отказывают в доступе для установки счетчиков, тем самым препятствуя исполнению требований законодательства Украины", - говорится в сообщении.

Согласно положениям Кодекса ГРМ, в случае отказа от установки счетчиков специалисты газовой компании обязаны составить Акт о нарушении. При этом важно понимать: если потребитель не обеспечит установку счетчика за свои средства до 1 января 2021 года, Оператор ГРС будет обязан прекратить распределение газа на объект, где не обеспечен коммерческий учет энергоресурса.

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