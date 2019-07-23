"Дніпрогаз": у першому півріччі 2019 року встановлено понад 15,3 тис. лічильників

З початку року на території ліцензійної діяльності АТ "Дніпрогаз" встановлено понад 15,3 тис. індивідуальних приладів обліку газу. Зараз лічильниками газу оснащено 85% клієнтів компанії. Про це повідомляє прес-служба компанії.

У першому півріччі 2019 року у Дніпрі та Дніпровському районі спеціалісти АТ "Дніпрогаз" встановили понад 15,3 тис. індивідуальних лічильників газу. Завершується оснащення приладами обліку категорії споживачів, які користуються лише газовими плитами. Станом на 1 липня лічильниками оснащено 340 тис. домоволодінь споживачів компанії.

"У 2019 році на дані роботи в тарифі на розподіл природного газу для нашого підприємства НКРЕКП виділено понад 33 млн гривень. Однак зауважу, що фінансування робіт з оснащення населення лічильниками завжди було недостатнім, - пояснює технічний директор "Дніпрогазу" Юрій Безпрозваний. – У загальній ціні газу на сьогоднішній день (6,78 гривень за 1 кубометр) на ці цілі виділяється близько 2 копійок".

Роботи з встановлення індивідуальних лічильників в рамках інвестпрограми АТ "Дніпрогаз" виконуються для споживачів газу повністю безкоштовно, а для виконання монтажних робіт виділяється необхідна кількість розхідних матеріалів. Однак коли окрім встановлення лічильника газу у квартирі необхідно замінити застарілий вимикаючий пристрій (газовий кран) чи підвідні шланги до газових приладів, їх вартість сплачує власник газифікованої квартири.

Споживач газу також повинен забезпечити вільний доступ до газової труби. Для встановлення лічильника слід заздалегідь відсунути меблі, зняти навісні полиці - прибрати все, що може перешкоджати проведенню монтажних робіт.

"Основна проблема, яка виникає в процесі оснащення лічильниками багатоповерхового житлового фонду пов’язана з відсутністю доступу у газифіковані квартири. Деякі мешканці свідомо відмовляють у доступі для встановлення лічильників, тим самим перешкоджаючи виконанню вимог законодавства України", - йдеться у повідомленні.

Згідно положень Кодексу ГРМ, у разі відмови від встановлення лічильників фахівці газової компанії зобов'язані скласти Акт про порушення. При цьому важливо розуміти: якщо споживач не забезпечить встановлення лічильника за свої кошти до 1 січня 2021 року, Оператор ГРМ буде зобов'язаний припинити розподіл газу на об'єкт, де не забезпечено комерційний облік енергоресурсу.