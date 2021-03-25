"Днепрогаз" обеспечивает техобслуживание в 1,7 тысячах многоквартирных домов

АО "Днепрогаз" на договорных началах осуществляет техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей (ТО ВДСГ) в более 1,7 тысяч жилых домов Днепра и Днепровского района. По состоянию на 1 марта 2021 года акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности на территории лицензионной деятельности компании подписаны с 3,4 тысячами многоквартирных домов.

"С 2019 года услуга по техническому обслуживанию предоставляется на рыночных условиях. Ответственность за безопасную эксплуатацию внутридомовых газовых сетей и газовых приборов несут владельцы или управители домов. Они обязаны подписать акт разграничения балансовой принадлежности, который определит зоны ответственности Оператора ГРС и владельцев/управителей жилого фонда. Следующим шагом является выбор специализированной подрядной компании, которая имеет лицензию и разрешение на выполнение работ по ТО газовых сетей общего пользования", - говорится в сообщении.

После подписания договора ответственность за безопасную эксплуатацию газовых сетей переходит к поставщику услуги.

"С газовыми сетями наша компания работает почти 65 лет. Вполне логично, что персонал АО "Днепрогаз" является безоговорочным лидером в предоставлении услуг по техническому обслуживанию сетей. Наши специалисты имеют необходимую квалификацию для выполнения работ любой сложности, - говорит директор по капитальному строительству АО "Днепрогаз" Владимир Ткаченко. - Мы благодарим клиентов, которые обратились с этой задачей именно к нам и понимаем свою ответственность, ведь своевременное техническое обслуживание сетей - это безопасность потребителей газа".

Из более 1,7 тысяч многоэтажек, газовые сети которых обслуживают специалисты "Днепрогаза", почти 50 ОСМД.

"Однако в Днепре насчитывается 1,5 тысячи ОСМД, управляющие которых отказываются подписывать акты разграничения и пренебрегают требованиями законодательства по обеспечению своевременного ТО домовых газовых сетей. Такая ситуация приводит к повышению уровня аварийности газопроводов общего пользования и подвергает опасности самих жильцов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для получения консультаций или заключения договора на техническое обслуживание потребители природного газа могут обратиться в 104.ua Клиентское пространство на ул. Паторжинского, 24 или позвонить в Контакт-центр по телефонам (056) 78-78-104 или (067) 62-63-104.