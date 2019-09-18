"Днепрогаз": 44 производителя тепла не имеют поставщика газа

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Согласно действующему законодательству, "Днепрогаз" не имеет права осуществлять распределение газа таким потребителям

По состоянию на 18 сентября в Днепре 44 теплоснабжающих предприятия не включены в реестр ни одного из поставщиков природного газа. Они должны обеспечивать теплом зимой 1,2 тыс. бытовых потребителей. Об этом сообщает пресс-служба АО "Днепрогаз".

"В Днепре и Днепровском районе насчитывается 44 производители тепла, которые не включены в реестр потребителей газа ни одного поставщика. Следовательно, эти предприятия не имеют права осуществлять потребление природного газа по газораспределительной системе, а АО "Днепрогаз" - осуществлять распределение газа для таких компаний", - говорится в сообщении.

Перечень производителей тепла, не включенных в реестр одного из поставщиков природного газа:

Ареанда ЛТД фирма ООО Ассоциация ОСМД Олимпик-2 Дом 27Д ОК Дом на Мечникова ОСМД Бульвар Кучеревского ОСМД Ворошилова-15 ОСМД Гагаринский 2010 ОСМД Дарницкая, 19 ОСМД ГВУЗ Днепровский колледж железнодорожного транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта Днепровский Национальный Университет имени Олеся Гончара Днепровский политехнический колледж Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины ДЗ Днепропетровский тепловозоремонтный завод Чао Благосостояние ОСМД ЖСК 54 Трубник ЖСК 75 Заря -2 ЖСК 78 Горняк-2 ЖСК 8 Весна ЖК Рубиновый ОСМД Инженерно-технический центр Рапид инжиниринг ООО Кировец ЖСК 85 Каскад-2 ОСМД Каспий ГП Колледж электрификации Днепровского государственного аграрно-экономического университета Колледж радиоэлектроники Колос ОСМД Литовское ОСМД Магнат КМ ОСМД Национальная металлургическая академия Украины ОСМД Днепровские башни ОСМД Сергея Ефремова 21 К Югтеплосеть ГП КП Днепротеплоэнерго ДОР Петровка 45 ОСМД Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры ГВУЗ Рабочая 166Д ОСМД Самара ОСМД Самарское ОСМД Слобожанский 17А ОСМД Суворова ОСМД Теро ООО Украинский государственный химико-технологический университет ГВУЗ Укртелеком ДФ ПАО Университет таможенного дела и финансов

"В прошлом году в Кодекс ГТС были внесены изменения, согласно которым поставщик газа имеет право предоставлять поручения на отключение теплоснабжающих предприятий, а газораспределительная компания будет вынуждена ограничить для них распределение голубого топлива, - говорит коммерческий директор АО "Днепрогаз" Игорь Маньковский – В связи с этим в письмах к правительству и Комитету по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, мы отмечали необходимость проработать поставщиком НАК "Нафтогаз Украины" вопросы, касающиеся включения производителей тепловой энергии в реестр потребителей поставщика на весь период отопительного сезона 2019-2020 годов и принятия мер, с учетом суточной балансировки, относительно своевременного предоставления поставщиком подтвержденных объемов природного газа для обеспечения потребностей предприятий ТКЭ"

По словам пресс-службы, специалисты АО "Днепрогаз" также присылали отдельные письма о ситуации, сложившейся в Днепре, в Кабинет министров Украины, Офис Президента, СНБО, Днепропетровскую ОГА, Днепровский горсовета и АО "Укртрансгаз". Руководство компании призывает органы местного самоуправления и руководителей предприятий ТКЭ к началу отопительного сезона принять все возможные меры для включения в реестр поставщиков природного газа.

В компании также напомнили, что действующее сейчас законодательство не запрещает отключение потребителей газа в течение отопительного сезона. К тому же, в случае поступления соответствующего поручения от поставщика газа специалисты АО "Днепрогаз" обязаны принять меры относительно ограничения газоснабжения бытовых потребителей, предприятий, учреждений, организаций, осуществляющих предоставление важных общественных услуг, а также производителей тепловой энергии для нужд таких потребителей или предприятий, учреждений, организаций

"В прошлом году Кабмином было издано распоряжение от 3 октября 2018 г. № 717-р "О некоторых вопросах отопительного сезона 2018-2019 годов", которым участникам рынка было поручено обеспечивать бесперебойную поставку природного газа производителям тепловой энергии в необходимых объемах. В этом году соответствующих решений правительства еще не принято", - говорится в сообщении пресс-службы.