"Дніпрогаз": 44 виробники тепла не мають постачальника газу

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Згідно чинного законодавства, "Дніпрогаз" не має права здійснювати розподіл газу таким споживачам

Станом на 18 вересня у Дніпрі 44 теплопостачальних підприємства не включені до реєстру жодного з постачальників природного газу. Вони мають забезпечувати теплом взимку 1,2 тис. побутових споживачів. Про це повідомляє прес-служба АТ "Дніпрогаз"

"У Дніпрі та Дніпровському районі нараховується 44 виробники тепла, які не включені до реєстру споживачів газу жодного постачальника. Отже ці підприємства не мають права здійснювати споживання природного газу з газорозподільної системи, а АТ "Дніпрогаз" - здійснювати розподіл газу для таких компаній", - йдеться у повідомленні.

Перелік виробників тепла, не включених до реєстру жодного з постачальників природного газу:

Ареанда ЛТД фірма ТОВ Асоціація ОСББ Олімпік-2 Будинок 27Д ОК Будинок на Мечнiкова ОСББ Бульвар Кучеревського ОСББ Ворошилова-15 ОСББ Гагарінський 2010 ОСББ Дарницька, 19 ОСББ ДВНЗ Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровський національний університет залізничного транспорту Дніпровський Національний Університет імені Олеся Гончара Дніпровський політехнічний коледж Дніпропетровська медична академія МОЗ України ДЗ Дніпропетровський тепловозоремонтний завод ПрАТ Добробут ОСББ ЖБК 54 Трубник ЖБК 75 Зоря -2 ЖБК 78 Гірник-2 ЖБК 8 Весна ЖК Рубiновий ОСББ Інженерно-технічний центр Рапід інжиніринг ТОВ Кiровець ЖБК 85 Каскад-2 ОСББ Каспій ДП Коледж електрифікації Дніпровського державного аграрно-економічного університету Коледж радіоелектроники Колос ОСББ Литовське ОСББ Магнат КМ ОСББ Національна металургійна академія України ОСББ Днiпровськi вежi ОСББ Сергiя Єфремова 21 К Пiвденьтепломережа ДП КП Днiпротеплоенерго ДОР Петровка 45 ОСББ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури ДВНЗ Робоча 166Д ОСББ Самара ОСББ Самарське ОСББ Слобожанський 17А ОСББ Суворова ОСББ Теро ТОВ Український державний хіміко технологічний університет ДВНЗ Укртелеком ДФ ПАТ Унiверситет митної справи та фiнансiв

"У минулому році до Кодексу ГТС були внесені зміни, відповідно до яких постачальник газу має право надавати доручення на відключення теплопостачальних підприємств, а газорозподільна компанія буде змушена обмежити для них розподіл блакитного палива, - говорить комерційний директор АТ "Дніпрогаз" Ігор Маньковський. – У зв’язку з цим у відповідних листах до уряду та Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг ми наголошували на необхідності опрацювати постачальником НАК "Нафтогаз України" питання, що стосуються включення виробників теплової енергії до реєстру споживачів постачальника на увесь період опалювального сезону 2019-2020 років та вжиття заходів, з урахуванням добового балансування, щодо своєчасного надання постачальником підтверджених обсягів природного газу для забезпечення потреб підприємств ТКЕ".

За словами прес-служби, спеціалісти АТ "Дніпрогаз" також надсилали окремі листи про ситуацію, що склалася у Дніпрі, до Кабінету Міністрів України, Офісу Президента, РНБО, Дніпропетровської ОДА, Дніпровської міськради та АТ "Укртрансгаз". Керівництво компанії закликає органи місцевого самоврядування та керівників підприємств ТКЕ до початку опалювального сезону вжити всіх можливих заходів для включення в реєстр постачальників природного газу.

У компанії також нагадали, що діюче зараз законодавство не забороняє відключення споживачів газу навіть впродовж опалювального сезону. До того ж, у разі надходження відповідного доручення від постачальника газу спеціалісти АТ "Дніпрогаз" зобов’язані вжити заходів щодо обмеження газопостачання побутових споживачів, підприємств, установ, організацій, що здійснюють надання важливих суспільних послуг, а також виробників теплової енергії для потреб таких споживачів або підприємств, установ, організацій.

"Минулого року Кабміном було видане розпорядження від 3 жовтня 2018 р. № 717-р "Про деякі питання опалювального сезону 2018-2019 років", яким учасникам ринку було доручено забезпечувати безперебійне постачання природного газу виробникам теплової енергії в необхідних обсягах. Цього року відповідних рішень уряду ще не прийнято", - йдеться у повідомленні прес-служби.