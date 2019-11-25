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ДніпрОДА запідозрили у затримці виплат підрядникам області

Новини » Інфраструктура     25.11.2019 - 10:22
ДніпрОДА запідозрили у затримці виплат підрядникам області
Фото: Олександр Бондаренко (34.ua)

В області зупинені роботи та виплати по 300 об'єктах

Дніпропетровську обласну державну адміністрацію (ОДА) під керівництвом Олександра Бондаренка запідозрили у затримці виплат підрядникам грошей за побудовані дороги, спорткомплекси, школи та інші інфраструктурні об'єкти. Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Обозреватель".

У матеріалі видання повідомляється, що фактично в області зупинені роботи та виплати за 300 об'єктами.

Зокрема, за даними "Обозревателя", ОДА відмовилася платити за відремонтовану дорогу Вільне-Гвардійське, в результаті чого фірма "Будінвест інжиніринг" не отримала 40 млн грн. Не отримало оплату за свою роботу і ТОВ "Комунальник", яке відремонтувало спорткомплекс "Прометей" у місті Кам'янське - тут проводить домашні ігри і тренування баскетбольна команда "Прометей", що увійшла в цьому році в Суперлігу. Крім того, ця компанія не отримала передбачені контрактом 3 млн грн. за капітальний ремонт Божедаровской школи в Криничанском районі і ще 7,7 мільйонів - за реконструкцію головної площі Марганцю.

Також, за інформацією ЗМІ, підрядники не отримали коштів для підготовки прибирання снігу на дорогах області та на введення в експлуатацію системи подачі води у декількох селах Дніпропетровської області.

Як зазначається в матеріалі, раніше влада області змусила підрядників в односторонньому порядку і добровільно скоротити вартість своїх робіт на 6-12%. За словами Бондаренка, це дало можливість заощадити 70 млн грн, а після цього розрахунок за роботи і зовсім був зупинений.

"Керівництво області спеціально створює ситуацію, щоб розірвати договір з "неугодною" фірмою, яка виграла тендер на публічних торгах. Адже схема досить проста: не платити гроші підряднику, дочекатися моменту, коли він просто не зможе виконувати свої зобов'язання через відсутність фінансування, і на цьому ґрунті розірвати контракт, щоб завести "свою" фірму", - пише автор публікації.

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