В ДнепрОГА собираются купить скорые у фирмы, которую ранее обвиняли в фиктивных операциях

Департамент здравоохранения Днепропетровской ОГА за 23,52 млн грн хочет купить 12 автомобилей скорой медицинской помощи. Близка к подписанию контракта фирма ООО "Автоспецпром", которая является фигурантом нескольких криминальных дел.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на Prozorro.

Решение о намерении заключить договор с компанией было принято 11 декабря, то есть еще при предыдущем губернаторе Днепропетровской области Александре Бондаренко.

По данным "Информатора", в 2013-2015 годах, когда еще не было ProZorro, фирма выиграла тендеры на более, чем 118 млн грн. А за последние 4 года она выиграла тендеров на поставку медавтомобилей, их ремонт и дополнение медоборудования уже на 1,88 млрд грн почти во всех регионах Украины.

В то же время, в 2014 году фирму обвиняли в фиктивном участии в тендере на покупку автомобиля скорой для аэропорта "Борисполь" за 949 тыс. грн. Тогда единственным конкурентом ее было предприятие одного из бывших учредителей.

В 2020 году фирма упоминалась в определении Святошинского районного суда Киева. Несколько компаний, продающих медицинские оборудование и товары, за 2014-2019 годы уклонились от уплаты НДС на 14,7 млн грн и уклонялись от уплаты налога на прибыль с помощью фиктивных операций. Также "Автоспецпром" фигурировала в списке компаний, с которыми были проведены фиктивные операции.

Еще одно дело касается закупки машин скорой помощи Тернопольским облсоветом у ООО "Автоспецпром". Полиция подозревает чиновников в сговоре с руководством фирмы. По договорам было закуплено 42 автомобиля. По мнению следствия, фирма с нарушениями переоборудовала под скорые грузовые автомобили Citroen Jumper. В самой фирме считают, что автомобили соответствуют нормативам для скорых.

А в Орджоникидзевском районном суде Запорожья слушалось дело, в котором руководство КУ "Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" (Запорожье) подозревали в расхищении средств при закупке 19 медицинских автомобилей у ООО "Автоспецпром" за 47,89 млн грн.

В Жовтневом районном суде Запорожья говорилось, что цена на автомобили была завышена в сговоре между продавцом и покупателем. Кроме того, больница приняла часть автомобилей (по актам приема-передачи) тогда, когда они еще не получили сертификаты соответствия и не могли быть получены.

Также фирма фигурирует в уголовном производстве, по которому Управление здравоохранения Ровенской ОГА за кредитные 1,16 млн долл США купило у фирмы автомобили, не соответствующие требованиям в ущерб себе и местным больницам.

Кроме того, предприятие судилось с Луганской ОГА, которая в 2013 году у него закупила медицинские автомобили, хотя субвенция выделялась не на это. А потом не смогла рассчитаться с фирмой.

Известно, что в 2012 году учредителями компании были Владимир Фисталь, Тигран Дзигуа, Федор и Виталий Саворовские.

На данный момент учредителями являются Эмиль Владимирович и Артем Владимирович Фистали (по 25%), а также дочернее предприятие "Регион 2002". Директор фирмы - Светлана Курченко с 2019 года.

"Регион 2002" принадлежит Владимиру Эмилевичу Фисталю (отцу указанных выше учредителей) и его брату Герману. Братья Фистали - известные игроки на фармацевтическом рынке Украины, владеют несколькими фирмами. Основной их актив - ООО "Виробнича компанія "Диспомед". Выпускают продукцию под торговой маркой Medicare.

Герман Фисталь был помощником народного депутата Украины Татьяны Бахтеевой, с которой связан и его отец. Татьяна Бахтеева была народным депутатом Украины с 2002 по 2019 года от Партии регионов и позже от "Оппозиционного блока". До 2014 года в Верховной раде возглавляла комитет здравоохранения.

Нынешние учредители ООО "Автоспецпром" дети и внуки известного советского и украинского хирурга из Донецка Эмиля Яковлевича Фисталя.

В 2014 году после оккупации Донецка он остался на территории "ДНР", возглавил там Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака. Поддержал Дениса Пушилина на главу "ДНР", получил российское гражданство и проголосовал за поправки к Конституции РФ.