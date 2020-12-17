У ДніпрОДА збираються купити швидкі у фірми, яку раніше звинувачували у фіктивних операціях

Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА за 23,52 млн грн хоче купити 12 автомобілів швидкої медичної допомоги. Близька до підписання контракту фірма ТОВ "Автоспецпром", яка є фігурантом декількох кримінальних справ.

Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на Prozorro.

Рішення про намір укласти договір з компанією було прийнято 11 грудня, тобто ще за попереднього губернатора Дніпропетровської області Олександра Бондаренко.

За даними "Інформатора", у 2013-2015 роках, коли ще не було ProZorro, фірма виграла тендери на понад 118 млн грн. А за останні 4 роки вона виграла тендерів на поставку медавтомобілей, їх ремонт та доповнення медобладнання вже на 1,88 млрд грн майже у всіх регіонах України.

Водночас у 2014 році фірму звинувачували в участі у фіктивному тендері на покупку автомобіля швидкої для аеропорту "Бориспіль" за 949 тис. грн. Тоді єдиним конкурентом її було підприємство одного з колишніх засновників.

У 2020 році фірма згадувалася у визначенні Святошинського районного суду Києва. Кілька компаній, що продають медичні обладнання та товари, за 2014-2019 років ухилилися від сплати ПДВ на 14,7 млн грн та ухилялися від сплати податку на прибуток з допомогою фіктивних операцій. Також "Автоспецпром" фігурувала в списку компаній, з якими були проведені фіктивні операції.

Ще одна справа стосується закупівлі машин швидкої допомоги Тернопільською облрадою у ТОВ "Автоспецпром". Поліція підозрює чиновників у змові з керівництвом фірми. За договорами було придбано 42 автомобілі. На думку слідства, фірма з порушеннями переобладнала під швидкі вантажні автомобілі Citroen Jumper. У самій фірмі вважають, що автомобілі відповідають нормативам для швидких.

А в Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя слухалася справа, в якій керівництво КУ "Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" (Запоріжжя) підозрювали у розкраданні коштів при закупівлі 19 медичних автомобілів у ТОВ "Автоспецпром" за 47,89 млн грн.

В Жовтневому районному суді Запоріжжя говорилося, що ціна на автомобілі була завищена у змові між продавцем і покупцем. Крім того, лікарня прийняла частину автомобілів (за актами прийому-передачі) тоді, коли вони ще не отримали сертифікати відповідності і не могли бути отримані.

Також фірма фігурує у кримінальному провадженні, за яким Управління охорони здоров'я Рівненської ОДА за кредитні 1,16 млн дол США купило у фірми автомобілі, що не відповідають вимогам на шкоду собі і місцевим лікарням.

Крім того, підприємство судилося з Луганської ОДА, яка у 2013 році у нього закупила медичні автомобілі, хоча субвенція виділялася не на це. А потім не змогла розрахуватися з фірмою.

Відомо, що у 2012 році засновниками компанії були Володимир Фісталь, Тігран Дзігуа, Федір і Віталій Саворовські.

На цей час засновниками є Еміль Володимирович та Артем Володимирович Фісталі (по 25%), а також дочірнє підприємство "Регіон 2002". Директор фірми - Світлана Курченка з 2019 року.

"Регіон 2002" належить Володимиру Емільовичу Фісталь (батьку зазначених вище засновників) і його братові Герману. Брати Фісталі - відомі гравці на фармацевтичному ринку України, володіють декількома фірмами. Основний їх актив - ТОВ "Виробнича компанія "Діспомед". Випускають продукцію під торговою маркою Medicare.

Герман Фісталь був помічником народного депутата України Тетяни Бахтеєвої, з якою пов'язаний і його батько. Тетяна Бахтєєва була народним депутатом України з 2002 по 2019 роки від Партії регіонів і пізніше від "Опозиційного блоку". До 2014 року у Верховній раді очолювала комітет охорони здоров'я.

Нинішні засновники ТОВ "Автоспецпром" діти і онуки відомого радянського та українського хірурга з Донецька Еміля Яковича Фісталя.

У 2014 році після окупації Донецька він залишився на території "ДНР", очолив там Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В. К. Гусака. Підтримав Дениса Пушиліна на голову "ДНР", отримав російське громадянство і проголосував за поправки до Конституції РФ.