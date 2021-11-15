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В Днепро-Бугском лимане произошел разлив подсолнечного масла: экологи взяли пробы воды

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Николаев, Понедельник 15 ноября 2021 17:28
В Днепро-Бугском лимане произошел разлив подсолнечного масла: экологи взяли пробы воды Фото: в Николаевском морпорту произошел разлив подсолнечного масла (facebook.com/portofmykolayiv)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Николаеве в Днепро-Бугском лимане произошел разлив подсолнечного масла - причиной стал порыв трубопровода. Сотрудники Госэкоинспеции отобрали пробы воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной экологической инспекции.

По ее данным, экспертизу в лаборатории проводят для выявления содержания и концентраций загрязняющих веществ. Также ожидается информация от Администрации морских портов Украины (АМПУ) о масштабе загрязнения акватории лимана и владельце судна.

"В результате исследования проб воды и данных о площади разлива будет рассчитываться ущерб, который инспекция предъявит загрязнителю", - уточнили в Госэкоинспеции.

В администрации Николаевского морского порта в свою очередь сообщили, что разлив подсолнечного масла произошел 14 ноября во время погрузки на судно. Для ликвидации загрязнения водной акватории были использованы боновые заграждения.

"В общей сложности от растительного масла очищено 3000 квадратных метров акватории", - добавили в НМП.

Фото: в Николаевском морпорту произошел разлив подсолнечного масла (facebook.com/portofmykolayiv)

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Николаев Госэкоинспекция
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