У Дніпро-Бузькому лимані стався розлив соняшникової олії: екологи взяли проби води

У Миколаєві в Дніпро-Бузькому лимані стався розлив соняшникової олії - ричиною став порив трубопроводу. Співробітники Держекоінспекції відібрали проби води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної екологічної інспекції.

За її даними, експертизу в лабораторії проводять для виявлення вмісту та концентрацій забруднюючих речовин. Також очікується інформація від Адміністрації морських портів України (АМПУ) про масштаб забруднення акваторії лиману та власника судна.

"В результаті дослідження проб води і даних про площу розливу буде розраховуватися збиток, який інспекція пред'явить забруднювачу", - уточнили в Держекоінспекції.

В адміністрації Миколаївського морського порту своєю чергою повідомили, що розлив соняшникової олії стався 14 листопада під час навантаження на судно. Для ліквідації забруднення водної акваторії були використані бонові загородження.

"В цілому від рослинної олії очищено 3000 квадратних метрів акваторії", - додали в НМП.

Фото: у Миколаївському морпорту стався розлив соняшникової олії (facebook.com/portofmykolayiv)