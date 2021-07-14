У Дніпрі завершують реконструкцію найстарішої гімназії міста

У Дніпрі завершується реконструкція гімназії №33, яка вважається найстарішою школою міста-мільйонника в рамках президентської програми " Велике будівництво ".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка в Facebook.

"Там перепланували деякі приміщення. Зробили більш зручним та функціональним харчоблок. Навчальні класи оформили в яскравих тонах. Завезли нові меблі та мультимедійне обладнання", - розповів Резніченко.

Завершуємо ремонт найстарішої гімназії Дніпра - №33. Там перепланували деякі приміщення. Зробили більш зручним та... Posted by Валентин Резніченко on Tuesday, July 13, 2021

Реконструкція школи була включена до програми Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво". Школі уже майже півтори століття. Ремонтники замінили усе – від комунікацій до покрівлі. Старими у гімназії лишились тільки стіни та перекриття, повідомили раніше у Дніпропетровській ОДА.

Також кардинально змінилася їдальня: її розширили та зробили дворівневою. Їжу з першого рівня на нульовий доставлятиме спеціальний ліфт.