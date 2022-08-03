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У Дніпрі затримали коригувальника російських ракетних ударів

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Дніпро, Середа 03 серпня 2022 10:18
У Дніпрі затримали коригувальника російських ракетних ударів Фото: у Дніпрі затримали коригувальника російських ракетних ударів (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безпеки затримала російського агента, який збирав розвіддані з функціонування аеродромів та об'єктів Придніпровської залізниці на території Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"Зібрані відомості зловмисник передавав представнику російських спецслужб закритими каналами зв'язку. У своїх "доповідях" він детально описував кожен об'єкт з прилеглою територією, вказував його координати по фото- і відеофіксації", - розповіли в Службі безпеки.

Окупанти використовували цю інформацію для планування здійснення диверсій і масованих артилерійських обстрілів.

Зрадником виявився працівник однієї з приватних охоронних фірм Дніпра. У поле зору російських спецслужб він потрапив через свої радикальні прокремлівські погляди, які намагався нав'язати землякам, зазначили в СБУ.

"Пропозицію щодо співпраці з окупантами чоловік отримав через месенджер власного телефону. Під час обшуків правоохоронці виявили у затриманого засоби зв'язку на місці злочину", - йдеться в повідомленні.

В даний час фігуранту повідомлено про підозру у державній зраді. Тепер йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, у Кривому Розі оголосили полювання на колаборантів і коригувальників ударів росіян по місту. Якщо надані дані підтвердяться, інформатора чекає винагорода до 50 тисяч гривень.

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Служба безпеки України Дніпро
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