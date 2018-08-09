В Днепре задержали госисполнителя на взятке в 1500 долларов

Чиновник требовал деньги за снятие ареста с части квартиры

В Днепре прокуратура в четверг, 9 августа, задержала государственного исполнителя во время получения взятки в размере 1500 долларов. Об этом сообщил спикер генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

По словам Лысенко, государственный исполнитель является сотрудником одного из отделов государственной исполнительной службы в г. Днепр Главного территориального управления юстиции в Днепропетровской области.

"Это должностное лицо требовало от жителя города 1500 долларов США за снятие ареста с части принадлежащей ему квартиры", - отметил Лысенко.

Фото: взятка госисполнителю (facebook.com/lysenko.andrii)

Сейчас решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении в совершении указанного преступления и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 9 августа в Киеве на взятке в 20 тыс. долларов задержали начальника Департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы Украины Павла Дроняка. Чиновник требовал деньги за уменьшение штрафных санкций с трех предпринимателей.