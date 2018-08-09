У Києві на хабарі затримали начальника одного з департаментів ДФС

Павла Дроняка затримали на хабарі у 20 тис. доларів

У Києві на хабарі в 20 тис. доларів затримали начальника Департаменту податків та зборів з фізичних осіб Державної фіскальної служби України Павла Дроняка. Про це у Facebook повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

За словами Луценка, київська прокуратура спільно з Національною поліцією затримали на хабарі начальника Департаменту податків та зборів з фізичних осіб Державної фіскальної служби України. Гроші він вимагав у трьох підприємців.

"Чиновник сплутав збори і побори. За зменшення штрафних санкцій з трьох підприємців вимагав 20 тисяч доларів", - зазначив генпрокурор.

Відзначимо, на сайті ДФС зазначено, що Департамент податків та зборів з фізичних осіб очолює Павло Дроняк.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві будуть судити чиновника ДФС за хабар у 20 тис. доларів. Чиновник вимагав гроші за непритягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків. Обвинувальний акт щодо нього направлено в Святошинський районний суд Києва.