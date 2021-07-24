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В Днепре задержали двух подозреваемых в избиении общественной активистки

Автор: РБК-Украина

Полиция раскрыла избиение общественной активистки в Днепре. Двое подозреваемых задержаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Нацполиции Игоря Клименко в Facebook.

"Мы установили личности причастных к преступлению практически сразу. Это двое жителей Днепропетровской области 36-ти и 28-ми лет. В течение нескольких дней полицейские круглосуточно следили за их передвижением и в подходящий момент задержали", - сообщил Клименко.

По его словам, потерпевшая нападавших опознала. В ближайшее время суд изберет им меры пресечения.

Следователи полиции ходатайствуют исключительно о содержании под стражей. Сейчас задержанные сотрудничать со следствием отказываются.

Фото: подозреваемые в избиении активистки (facebook.com/iklymenko.fb)

Напомним, 16 июля в Днепре неизвестные избили местную правозащитницу Наталью Эшонкулову. Полиция открыла уголовное дело за покушение на убийство.

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