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У Дніпрі затримали двох підозрюваних у побитті громадської активістки

Автор: РБК-Україна

Поліція розкрила побиття громадської активістки у Дніпрі. Двох підозрюваних затримано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Нацполіції Ігора Клименка у Facebook.

"Ми встановили особи причетних до злочину практично відразу. Це двоє мешканців Дніпропетровщини 36-ти та 28-ми років. Впродовж декількох днів поліцейські цілодобово стежили за їх пересуванням і в слушний момент затримали", - повідомив Клименко.

За його словами, потерпіла нападників впізнала. Найближчим часом суд обере їм запобіжні заходи.

Слідчі поліції клопочуть виключно про тримання під вартою. Наразі затримані співпрацювати зі слідством відмовляються.

Фото: підозрювані у побитті активістки (facebook.com/iklymenko.fb)

Нагадаємо, 16 липня у Дніпрі невідомі побили місцеву правозахисницю Наталію Ешонкулову. Поліція відкрила кримінальну справу за замах на вбивство.

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