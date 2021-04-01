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В Днепре задержали боевика "Войска Донского"

Автор: Дмитрий Левицкий

В Днепре правоохранители задержали участника незаконных вооруженных формирований России. Задержанному мужчине сообщили о подозрении в создании террористической группы.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Правоохранители установили, что задержанный с мая по июнь 2014 находился в составе так называемого "Всевеликого Войска Донского".

Подозреваемый вместе с другими боевиками, по версии следствия, с оружием в руках организовывал и нес службу на блокпостах на автомобильной дороге между населенными пунктами Славяносербск и Трехизбенка в Луганской области по обе стороны автомобильного моста через реку Северский Донец.

"В его обязанности входили контроль за блокпостами, организация и обеспечение проверки документов лиц, их задержание, осмотр и обыск транспортных средств. Ему были предоставлены полномочия по предоставлению разрешения водителям по дальнейшего движения после проведения проверки, а также распределения функций между участниками, вовлеченными в несения службы на блокпостах ", - рассказали в прокуратуре.

Как установило следствие, после выезда из ОРЛО подозреваемый трудоустроился руководителем одного из вагоноремонтных предприятий на территории Украины.

Напомним, на прошлой неделе в Харькове задержали боевика "ЛНР", который запугивал население и воевал против Украины.

До этого боевика "ЛНР" задержали в Луганской области. Он также воевал против Украины.

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